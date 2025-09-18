Nuevas medidas para la conservación de la sargantana pitiusa

El Parlament Balear ha aprobado este mediodía una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular para instar al Govern Balear y al Gobierno central a aplicar nuevas medidas de conservación de la lagartija pitiusa, especie endémica de Ibiza y Formentera que ha perdido un 50 % de su población en los últimos 14 años, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La diputada popular Marta Pereira ha defendido la iniciativa y ha destacado que “es fundamental conservar la biodiversidad de las islas, única en el mundo, para que se preserve el equilibrio natural”. Pereira ha subrayado que la desaparición progresiva de la especie tiene también consecuencias directas en la salud pública, ya que la lagartija contribuye al control de insectos y de la procesionaria del pino.

La PNL aprobada plantea la creación de reservas urbanas en colaboración con las instituciones pitiusas, la vigilancia de depredadores y la continuidad de campañas de sensibilización. También solicita al Gobierno central reforzar el control de árboles ornamentales de gran porte, restituir las protecciones de los sistemas dunares de Eivissa y Formentera y promover convenios con sociedades de cazadores para la colocación estratégica de trampas contra serpientes.

Críticas socialistas

El PSOE, por su parte, ha reclamado hoy en la Comisión de Economía del Parlament una mayor implicación de todas las administraciones —Govern, Consell y ayuntamientos— ante lo que consideran una “emergencia ecológica”. El diputado socialista Marco Guerrero ha lamentado que la propuesta de su grupo para que se destinara un técnico de protección de especies en Eivissa no prosperase por el voto en contra del PP.

“No podemos seguir dependiendo de una estructura centralizada en Mallorca cuando la emergencia está aquí. Necesitamos una figura permanente que dé respuesta inmediata a la sociedad pitiusa”, ha señalado Guerrero.

Los socialistas también insistieron en la necesidad de activar el Centro de Recuperación y Interpretación de la Fauna (COFIB) de Ibiza, proyectado en 2019 en Sa Coma y aún pendiente de ejecución. Este punto sí fue aprobado en la comisión parlamentaria.

Guerrero ha advertido que “no basta con campañas puntuales”, sino que hace falta presupuesto, personal y un plan estratégico. También ha apelado a los ayuntamientos a ejercer sus competencias en control de colonias felinas, gestión de playas y ordenación urbana “con responsabilidad”.

El diputado ha concluido que la lagartija pitiusa “no es solo un símbolo, sino una pieza clave del ecosistema. Si la dejamos perder, perdemos parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio natural”.