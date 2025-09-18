Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Las nuevas ediciones de la Feria Gastro y la Feria de la Cerveza, que de nuevo unen sus fuerzas en el Recinto Ferial, es uno ce los mayores polos de atención de este fin de semana en Eivissa, con muestras de productos, degustaciones, showcookings, música... pero no el único.

En los próximos días hay también un buen número de actividades del programa cultural 'Units pel nostre parlar', que van de la música a la poesía, las proyecciones o la exposición. Un programa que se complementa muy bien con el festival folclórico Mare Nostrum, que se celebra entre el sábado y el domingo.

Sant Mateu está de fiesta y lo celebra el sábado y el domingo con los actos tradicionales, además de música y folclore.

Los amantes de la música tienen una cita ineludible en la Fira del Disc de Sant Antoni, que también tiene una alianza, con la Fira d'Estocs del domingo.

En lo musical se puede destacar el concierto de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, el sábado en es Pratet, o el de la banda de Leilah Broukhim, el mismo día en Can Jordi Blues Station.

Además hay danza el viernes con 'Va de Bach' en el auditorio de Cas Serres; teatro el mismo día con 'El discípulo' en Jesús, confelencias, astronomía, circo...

Actividades del ciclo 'Units pel nostre partar' durante todo el din de semana / JA RIERA

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE

‘Units pel nostre parlar’

20.30 horas en el Centro cultural Can Jeroni, en Sant Josep:

Estreno de la composición ‘Moll Vell de Portmany’, con letra de Marià Torres Torres y música de Josep Ollé i Sabaté, interpretada por el Cor de Sant Josep.

Presentación del videoclip ‘Sensació d’Eivissa’, con música de Josep Ollé i Sabaté, sobre el poema de Marià Villangómez, interpretado por Petit Cor. Actividades organizadas por el Cor de Sant Josep y Petit Cor.

Bienestar

Libro. Presentación de ‘¡Priorízate! Un viaje hacia la mujer plena a través de la maternidad y el autoconocimiento’, Verónica Díaz Díaz. Intervienen la autora y Meritxell Rius. A las 20.15 horas en Can Ventosa.

Música

Héctor Roldán. Canción melódica. 20 horas en Cas Costas.

Jahbless. Reggae. 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Jazz Dreamers. Concierto y jam session. 21 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Soul Classics. Concierto de Hot Ice Colective. 22 horas en el Café Pereyra. Entrada libre.

‘World Music’. ‘Música a les places’ de Formentera. 22.30 horas en es Pujols.

Solidaridad

‘Eivissa amb Gaza’. Concentración en solidaridad con el pueblo palestino. A las 19 horas en Vara de Rey.

Educación

‘Xerrades per a famílies i docents’. ‘No vull anar a l’escola, con Yasmina Delgado, educadora social y asesora familiar. En la sala polivalenta del centro de día de Formentera a las 17 horas. Imprescindible reservar.

Formentera

Visita a Ca na Platera. Visita a la fina de Ca na Platera para ver los olivos y la elaboración del aceite con cata de aceite. Gratis. Inscripciones en gestion@pimef.es o al 971 322520 antes de 15 de septiembre.

Astronomía

Astro Magic Lights. Espectáculo sensorial. Jueves y viernes en BiBo Park Sant Rafel.

Circo

Circo Coliseo. Rueda de la muerte, motoristas, hombre bala... Instalado en la avenida de Sant Josep de Vila. 19 horas. Entradas en www.circocoliseo.com.

Este fin de semana se celebra una nueva edición del festival 'Mare Nostrum' / Vicent Mari

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE

Gastronomía

Feria Gastro Ibiza y Formentera y 18ª Feria de la Cerveza de Ibiza. Feria de poducto local de las islas Pitiusas , gastronomía, showcookings... y más de cien referencias de cervezas. De 19 a 2 horas. En el Recinto Ferial.

Fiestas de Sant Mateu

21 horas: Conferencia ‘Històries de Sant Mateu', a cargo de Fanny Tur, directora del Arxiu Històric d’Eivissa y Formentera. Centro polivalente.

‘Units pel nostre parlar’

20.30 horas. Segunda proyección de los proyectos audiovisuales en el Centro Cultural Can Jeroni:

‘L’ofici dels carreters a la pagesia’, a cargo del Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines.

‘A la marranxada’, Jocs i juguerois, , a cargo del Grup Folklric de Sant Josep de sa Talaia.

‘Paraules en desús’, a cargo de la Associació de Vesins de sa Raval.

‘Les propietats de les herbes i les plantes del nostre entorn’, a cargo de la Associació de Vesins i Propietaris de Cala de Bou i es Port des Torrent.

‘Sant Josep en Sap’, (fragmentos del concurso), a cargo de las escuelas municipales de verano 2025.

Música

‘Children of the 80’s’. Fiesta con Crystal Waters y los dj’s de Dreamteam Megamix y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de children of the 80’s.

Swingin Tonic. Swing, 20 horas en Sorella Ristorante de Santa Eulària.

MMC & Altamira Sound. Concierto a las 21 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

‘Música en viu’. Ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Ferran.

Danza

‘Va de Bach’. Compañía Aracaladanza. Danza contemporánea a partir de 4 años. 20 horas en Cas serres. Entradas: 8 euros anticipadas (conselleivissa.escenaonline,com), 12 en taquilla.

Teatro

‘El discípulo’. De Xesús Ballesteros. Dirige Yolenda Veny. 21 horas en el Centro Cultural de Jesús. Entradas a 12 € en taquilla o 10 € en bacantix.com.

Medio Ambiente

Día de la Limpieza: Santa Gertrudis. Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera organiza una limpieza en el aparcamiento. De 18 a 19 horas.

Ocio

Qué Celeste Festival. Ecología, talleres, circo, música... Desde las 17 horas en el Espai Cultural de Sant Ferran.

Infantil

Dissabtes a la fresca. Taller creativo para niños con Fran Lucas Simón. 21 horas en el Mercat Artístc de Sant Ferran.

Astronomía

Circo

Solidaridad

Desfile benéfico. Pasarela de moda. Música con Dj Ashley May y rifa para recayudar fondos para la investigación del alzhéimer. 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Sant Antoni acoge este fin de semana una nueva Fira del Disc / Vicent Mari

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

Gastronomía

Feria Gastro Ibiza y Formentera y 18ª Feria de la Cerveza de Ibiza. Feria de poducto local de las islas Pitiusas , gastronomía, showcookings... y más de cien referencias de cervezas. De 19 a 2 horas. En el Recinto Ferial.

Fiestas de Sant Mateu

20 horas: Homenaje a Vicent Ribas, obispo de Eivissa y Formentera por sus 25 años de llegada a esta parroquia. Proyección de fotos y concierto del Cor de Sant Mateu. En la iglesia de Sant Mateu.

22.30 horas: Concierto de Groove Garage. En el centro polivalente.

Fiestas de Sant Miquel

9 horas: Entrenamiento Compack Sporting en la finca de March

11 horas: Visita teatralizada en la Iglesia de Balansat, Un viaje en el tiempo

Visita teatralizada en la Iglesia de Balansat, Un viaje en el tiempo 18 horas: Ballada al Pi d’en Basuró con actividades tradicionales. Organiza Associació Cultural Sant Miquel de Balansat.

‘Units pel nostre parlar’

9.30 horas. Itinerario guiado a cargo de David Ribas por la zona de Cala de Bou y Port des Torrent. La actividad está enfocada a un público familiar con actividades destinadas a los niños a partir de ocho años. Punto de encuentro delante de la oficina de información turística de Cala de Bou. Duración aproximada: 3,5 horas. Hace falta inscripción previa en el teléfono 971 348630 o en la biblioteca.caladebou@santjosep.org. Actividad organizada por la biblioteca de Cala de Bou.

9.30 horas. Visita cultural guiada para personas que quieran practicar catalán al museo y yacimiento de Puig des Molins. Punto de encuentro en el reloj de Vara de Rey. Se ha de llevar ropa cómoda, agua y gorra. Duración aproximada 2,5 horas. Actividad organizada por los puntos de autoaprendizaje lingüístico municipales.

20.30 horas. IX Nit de Poesia en es Tancó de Can Curt. 'Històries en el vers'. Actividad organizada por la AV de Sant Agustí.

IX Nit de Poesia en es Tancó de Can Curt. ‘Històries en el vers’. Actividad organizada por la AV de Sant Agustí. 20.30 horas. ‘La salamandra’. concierto de música en catalá a cargo del grupo L’arannà, inspirado en cuentos de la escritora Mercè Rodoreda, en la plaza de la iglesia de Sant Jordi. Actividad organizada por la Associació Cultural Ses Barsetes de Sant Jordi.

Música

Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa. Concierto del ciclo ‘Música als barris’. Dirige Damián Boluda. 20 horas en es Pratet.

Island Thrills. Jazz y soul. 11.30 horas en el Mercat Artesanal de Sant Josep.

Leilah B. Band. Folk rock. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Reflection. Folk rock. Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana’s.

Krash Riders + Jive. Concierto a las 21.30 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Miguel de Miguel. Flamenco. 20.30 horas en es Racó Verd.

Rick & Carly. Música de baile. 21 horas en la sala Plastik de Cala de Bou.

‘Jazz a la Plaça’. Jam session del ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Francesc.

Mimi Barber. Concierto con The Groove Machine. 23.45 horas en la sala Teatro Ibiza.

Feria

Fira del Disc. De 11 a 21 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni, con la participación de algunos de los coleccionistas más destacados del panorama nacional. Con música en directo.

Ocio

Qué Celeste Festival. Ecología, talleres, circo, música... Desde las 17 horas en el Espai Cultural de Sant Ferran.

Juvenil

Joves al carrer: 18.30 a 21.30 horas: parkour, play system, torneos, batallas de baile, cluedo, circo, talleres artísticos, food trucks y mucho más.Juanto al Punt Jove de Puig d’en Valls. Para jóvenes de 11 a 18 años.

Medio Ambiente

Día de la Limpieza.

Cala Tarida. Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera organiza una limpieza. De 10 a 13 horas.

Platja des riu. Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera organiza una limpieza. De 11 a 13 horas.

Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera organiza una limpieza. De 11 a 13 horas. Limpieza de playa. Organiza O Beach. Punto de encuentro a las 9.30 horas en la entrada de O Beach en Sant Antoni. Entrada gratis a la fiesta ON111 del jueves siguiente para todos los participantes.

Semana de la Movilidad de Vila. Actividades en la plaza Antoni Albert y Nieto de Vila. De 10.30 a 14.30 y por la tarde de 16 a 18 horas, talleres infantiles, educativos, animación, yincana y sorteo de una bici.

Folclore

Festival Folklòric Mare Nostrum: 19.30 horas en el parque Reina Sofía (en el centro cultural de Jesús si hace mal tiempo. Actuaciones de los grupos ACF Surco y Arado (Gáldar, Gran Canaria), Grupo de coros y danzas La Ceña (Aljucer, Murcia), Rancho folclórico S.Tiago de Silvade (Portugal), Agrupació Abeniara (Felanitx, Mallorca) y Grup Folklòric Brisa de Portmany (Eivissa).

‘Balansat balla 60 anys’. Ballada a nes Pi d‘en Basuró con la colla de Sant Miquel. Desde las 18 horas.

Circo

Circo Coliseo. Rueda de la muerte, motoristas, hombre bala... Instalado en la avenida de Sant Josep de Vila. 17 y 20 horas. Entradas en www.circocoliseo.com.

El domingo es el día grande de Sant Mateu / JA RIERA

DOMINGO 21 DE DEPTIEMBRE

Fiestas de Sant Mateu

11.30 horas: Misa solemne y procesión seguida de ball pagès con la colla d’Aubarca y actuación de la Associació Cultural Grup de Dances Rebombori de Gandía. Dulces típicos. En el centro polivalente.

14.30 horas: Comida de hermandad en el restaurante Centre de Sant Rafel.

20 horas: Entrega de premios, en el centro polivalente.

Entrega de premios, en el centro polivalente. 21.30 horas: Concierto de Belma Céspedes en el centro polivalente.

Fiestas de Sant Miquel

9 horas: Campeonato oficial de Compack Sporting en la finca de March (carretera Rubió).

Folclore

Festival Folklòric Mare Nostrum

11.30 horas en la plaza de Sant Agustí. Actuaciones de los grupos ACF Surco y Arado (Gáldar, Gran Canaria) y el Grup Folklòric colla des Vedrà.

11.30 horas en el Passeig de ses Fonts. Actuaciones de , Grupo de coros y danzas La Ceña (Aljucer, Murcia) y la Associació Folklòrica sa colla de Can Bonet.

12.15 horas en la plaza de la iglesia de Sant Joan. Actuaciones de , Rancho folclórico S.Tiago de Silvade (Portugal) con la Associació Cultural colla de Vila.

en la plaza de la iglesia de Sant Joan. Actuaciones de , Rancho folclórico S.Tiago de Silvade (Portugal) con la Associació Cultural colla de Vila. 12.30 horas en la plaza de Sant Carles. Actuaciones de la Agrupació Abeniara (Felanitx, Mallorca) y la colla de ball pagès de Sant Carles.

‘Units pel nostre parlar’

19 horas. Retransmisión de los seis reportajes ‘Units pel nostre parlar 2025’, emitidos por la TEF en el Centre Cultural Can Jeroni.

20 horas. 'Què saps d'Eivissa?'. Concurso sobre conocimientos de cultura y lengua de Eivissa en el Centre Cultural Can jeroni. Inscripciones en 'casamajora.blogspot.com' hasta el 18 de septiembre. Actividad organizada por la Associació Ca Sa Majora Segle XXI.

Música

Alma Cubana. Fiesta latina. 19 horas en Tropicana de es Jondal.

Soul Doctor. Soul. 20.30 horas en Kumharas.

Tabanco. Concierto flamenco a las 21 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Ferias

Fira del Disc. De 11 a 21 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni, con la participación de algunos de los coleccionistas más destacados del panorama nacional. Con música en directo.

Fira d’Estocs. De 10 a 21 horas en el Passeig de ses Fonts comerciantes de Sant Antoni ofrecerán productos rebajados.

Circo

Circo Coliseo. Rueda de la muerte, motoristas, hombre bala... Instalado en la avenida de Sant Josep de Vila. 12 y 17 horas. Entradas en www.circocoliseo.com.

Esposición de Susana Cardona y Jaume Marí en el Club Diario de Ibiza / Juan Antonio Riera

EXPOSICIONES

'Blat i ferro'. Exposición de pintura y escultura de Susana Cardona y Jaume Marí. De lunes a viernes de 11 a 13 y de 18 a 21 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 1 de octubre.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Inauguración viernes 19 de septiembre a las 20 horas. En el Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero de 2026.

Josefina Torres. 'La deconstrucció de l'ànima', pinturas. Inauguración el jueves 18 de septiembre a las 19 horas. De lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 20.30 horas, y sábados por la mañana. Hasta el 3 de octubre.

Aguascopio. Muestra del colectivo artístico de Ibiza. Inauguración viernes 19 de septiembre a las 19 horas. De martes a viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas.

Escola d'Art. Caló de s'Oli acoge la muestra que recoge trabajos de los alumnos del centro. Inauguración el viernes 19 de septiembre a las 19.30 horas. Hasta el 5 de octubre.

'El uc'. Acción performativa con coreografía e interpretación de Sofya Shaikut; sonido, música y concepto de Gadea; y dirección artística de Iva Fischer Cvjetković. Presentación de la escultura 'Cubo', obra creada por la ceramista Laura Huguet e ideada por Gadea, autora de la música; con diseño de Alban le Henry y dirección artística y de producción de Iva Fisher Cvjetković. Tanto la performance 'El uc' como la escultura 'Cubo' solo se podrán ver en SAFA ( Sínia de Can Vicent, una finca con safareig muy cerca de es Broll), en Santa Agnès, un día: el sábado 20 de septiembre a partir de las 18.30 horas.

Ibiza Art Fair. Feria de arte con obras de artistas locales e internacionales. Es Polvorí de Dalt Vila. Horario: de 18 a 20 de martes a viernes y de 11 a 13.30 horas sábado y domingo. Inauguración viernes 12 de septiembre a las 19 horas. Hasta el 1 de octubre.

Aïda Miró. ‘Emperò!’. Pinturas, De martes s sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 27 de septiembre.

María García de Leonardo. ‘Resurgir. Introspectiva marina. Pintura matérica’. Pinturas Hotel Las Mimosas. Del 12 de septiembre al 5 de octubre.

Robert P. Hawkins. ‘Luz ambiental’, pinturas. D 11 a 14 y de 19 a 21 horas en la sala Ajuntament Vell de Sant Francesc. Hasta el 20 de septiembre.

'Encuentros'. Exposición de obras de María Gilardenghi, Marga Juan y Paulo Viheira. En la casa parroquial de Sant Joan. Horario de lunes a sábado de 10 a 13 horas y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 28 de septiembre.

Antònia Ribas. 'Bajo el hechizo del óleo'. Pinturas. En OD Talamanca. Hasta el 25 de septiembre.

Ximo Canet. 'La mar amb vida'. Cuadros homenaje a las especies marinas. Hasta el 30 de septiembre.

Tere Bonet. En el centro polivalente. Hasta el 28 de septiembre.

'Euphoria'. Exposición de la artista multidisciplinar británica Poppy Faun. Inauguración el viernes 4 de septiembre de 18 a 22 horas en el Paradiso Ibiza Art Hotel, en es Caló, en Sant Josep. Entrada gratuita. Hasta el 18 de octubre.

'Mar i Terra'. Exposición de herramientas tradicionales. En Can Curt. De jueves a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 21 de septiembre.

Karen Hain. 'Elementary Games'. Muestra de pinturas en el Far de ses Cives Blanques. Hasta el 27 de septiembre de martes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Carlos Bosch. 'Red notebook'. Exposición de fotografías. En Ebusus. Hasta el 5 de octubre de lunes a sábado en horario de 10 a 23 horas.

Mina. 'Respekt'. Exposición de pintura en Can Jordi Blues Station. Hasta el 12 de octubre.

IbizArt Guide. Exposición colectiva de la edición número 16 de IbizArt Guide. Hasta el 25 de septiembre. Sala de Exposiciones del Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30.

'L'Illa dels pintors'. Nuevas adquisiciones de la Fundació Carloandrés por las Festes de la Terra. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 25 de septiembre.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Pedro Pedro. ‘Picnic’, pinturas. Exposición del verano en La Nave de ses Salines. Hasta el 31 de octubre.

Colectiva en También. Obras de Matthias Biberon, Jesús de Miguel, Prudence Dudan, Bertrand Fompeyrine, Sébastien Kito, Benjamin Pelletier y Natalie Rich. Galería También de Santa Gertrudis.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 19 a 23.30 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Puerto de Ibiza. Mercadillo Hippy y de artesanía. Todos los días de 18 a 1.30 horas. Hasta octubre.

Sant Rafel. Mostra artesanal. Artesanía, cerámica y productos kilómetro cero. Jueves de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 11 de septiembre.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hasta octubre.

Platja d‘en Bossa. Hippy Market con artesanía, moda y complementos. Calles Ruda y Bruc. Cada día de 18 a 0 horas. De mayo a octubre.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Santa Eulària. Mercat ecològic. Todos los jueves del verano de 19 a 22 horas en Can Planetes.

Santa Gertrudis. Mercadillo de artesanía y producto local. Viernes de 18 a 24 horas junto a la plaza de la iglesia. Hasta septiembre.

Cala Llonga. Mercadillo de artesanía. Jueves de 18 a 24 horas en el paseo. Hasta octubre.

Benirràs. Mercadillo Hippy. Martes, jueves y domingos de 12 a 24 horas, junto a la playa. Hasta final de septiembre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.