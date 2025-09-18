Marcha negra por la defensa de los gatos en Sant Josep

La Associació de Colònies Felines d’Eivissa (ACFE) junto a voluntarios y vecinos de Sant Josep, han organizado una protesta el próximo viernes 26 por la protección de los gatos y en contra de la gestión del Cepad, tras lo sucedido meses atrás con las colonias felinas.

La organización exige transparencia al Cepad, además de cumplir con la Ley de Bienestar Animal. La concentración bajo el lema 'Que no pisen sus derechos' se realizará frente al Ayuntamiento de Sant Josep a las 12 horas y los asistentes tendrán que vestir con ropa negra.