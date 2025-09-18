Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marcha negra por la defensa de los gatos en Sant Josep

Piden cambios y transparencia en la gestión del Cepad

La movilización que ACFE organizó el pasado mes de junio en el barrio de Ca n’Escandell.

La movilización que ACFE organizó el pasado mes de junio en el barrio de Ca n’Escandell. / ACFE

Nuria García

Nuria García

La Associació de Colònies Felines d’Eivissa  (ACFE) junto a voluntarios y vecinos de Sant Josep, han organizado una protesta el próximo viernes 26 por la protección de los gatos y en contra de la gestión del Cepad, tras lo sucedido meses atrás con las colonias felinas.

La organización exige transparencia al Cepad, además de cumplir con la Ley de Bienestar Animal. La concentración bajo el lema 'Que no pisen sus derechos' se realizará frente al Ayuntamiento de Sant Josep a las 12 horas y los asistentes tendrán que vestir con ropa negra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents