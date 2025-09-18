Jorge Luengo, de 'Masterchef Celebrity' al Magiclown de Sant Josep

Sant Josep volverá a llenarse de ilusión, humor y circo con una nueva edición del festival Magiclown, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en diferentes espacios del término municipal. Esta cita cultural, organizada por el Ayuntamiento de Sant Josep, ofrecerá una programación variada para toda la familia con artistas y compañías de gran reconocimiento en el panorama nacional, con el ilusionista Jorge Luengo, participante en 'Masterchef Celebrity', como estrella.

La concejala de Cultura, Maria José Ríos, recordó que “Magiclown es un festival que celebramos desde hace diez años. Hubo un paréntesis, pero lo retomamos en 2023. Es una cita muy esperada por toda la población, sobre todo por los más pequeños, que la aguardan con gran ilusión”.

Por su parte, el coordinador de Cultura, Bartomeu Tur, subrayó que el festival se extenderá a los tres núcleos de población del municipio y también a centros educativos: “Este año algunas compañías pasarán por escuelas para acercar la magia al alumnado”, explicó.

La programación

La programación arrancará el jueves 25 de septiembre en Can Jeroni con la actuación de la reconocida ilusionista Inés La Maga, que presentará 'Magia Inés...plicable', una propuesta elegante y misteriosa que invita a soñar despiertos. El viernes 26 de septiembre será el turno de Sant Jordi, donde el cómico y mago Adrián Conde dará vida a 'El Gran Braulio', un personaje entrañable que combina magia y clown con grandes dosis de humor para toda la familia.

El fin de semana, el festival se trasladará al Auditori Caló de s’Oli. El sábado 27 de septiembre, por la mañana, la compañía Culturactiva Produccions presentará en el espacio exterior 'Saaabor!', un espectáculo de teatro-circo culinario lleno de ritmo, humor y participación del público. Por la noche, el popular ilusionista Jorge Luengo, conocido por sus apariciones televisivas en 'El Hormiguero', ofrecerá 'Ensueños', un montaje de gran formato donde la magia se fusiona con la narración para crear una experiencia única.

El domingo 28 de septiembre el festival cerrará también en Caló de s’Oli. A primera hora de la tarde, el auditorio interior recibirá a 'Charlatán Rodríguez', una propuesta de clown e improvisación a cargo de Rendos Pequeno. El broche final lo pondrá Javier Ariza, que presentará en el espacio exterior 'Carman', un número de circo urbano protagonizado por un Seat 600 que se convierte en escenario, pista de baile y vehículo del humor más gamberro.

Con esta programación, Magiclown "se consolida como una de las citas culturales más esperadas del calendario josepí, uniendo magia, circo y humor en un festival pensado para disfrutar en familia", según el comunicado del Ayuntamiento de Sant Josep.