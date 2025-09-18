La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en aguas de Ibiza

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cuerpo en el mar, en el municipio de Sant Josep. El cadáver apareció entre sa Caleta y sa Punta des Jondal.

Según ha informado este jueves el Instituto Armado, a las 11.45 horas de este miércoles una llamada de un particular al 112 alertó sobre el hallazgo de un cadáver.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), agentes de la Policía Judicial y efectivos de la Guardia Civil, que recuperaron el cuerpo y lo trasladaron al puerto de Ibiza, donde el levantamiento del cadáver tuvo lugar sobre las 13.45 horas.

Aunque por el momento no se han podido precisar más datos, la principal hipótesis es que el cuerpo no corresponda al de ningún migrante fallecido durante una travesía.