'Ingenion 2025': Santa Eulària busca los mejores proyectos emprendedores de Ibiza
Están previstos 7.500 euros en premios para las ideas más innovadoras de la isla
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puesto en marcha una nueva edición de 'Ingenion', el foro de emprendedores que cada año reconoce a los proyectos empresariales más innovadores de la isla. En esta ocasión, se repartirán 7.540 euros en premios, además de ofrecer asesoramiento personalizado durante varios meses para ayudar a consolidar las iniciativas que se alcen con los galardones.
Los promotores de proyectos emergentes pueden presentar sus candidaturas desde ya y hasta el 16 de octubre a las 14 horas a través de la web del Club de Feina. Podrán optar a tres premios económicos y a un plan de acompañamiento empresarial diseñado por la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa (Pimeef).
Los premios
El primer premio estará dotado con 4.000 euros en vales para consumir en establecimientos de Santa Eulària, aportados por Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença y la Fundació Guillem Cifre de Colonya. El ganador también recibirá 18 meses de asesoramiento gratuito de Pimeef y una tarjeta regalo de 100 euros de La Sirena-Art.
El segundo premio consistirá en 1.500 euros en vales de Marina Santa Eulalia, un año de apoyo empresarial de Pimeef y otra tarjeta de 100 euros de La Sirena-Art.
Por su parte, el tercer clasificado contará con 600 euros en vales para negocios del municipio, seis meses de acompañamiento de Pimeef y un vale adicional de 100 euros cortesía de La Sirena-Art.
Empresas jóvenes
El certamen está dirigido a personas empadronadas en Ibiza o a empresas con sede fiscal en la isla con un máximo de tres años de antigüedad. Para participar, deberán enviar un vídeo de presentación de hasta dos minutos y medio en formato horizontal, junto con la solicitud y la documentación requerida.
Un jurado formado por cinco expertos de reconocido prestigio en el ámbito empresarial seleccionará seis finalistas, que deberán defender su proyecto en persona. Se valorarán aspectos como la viabilidad, la creatividad, la innovación y la aportación al tejido productivo de la isla.
El objetivo de 'Ingenion' es claro: impulsar nuevas ideas de negocio que generen empleo y fortalezcan la economía local, convirtiéndose en un escaparate para el talento emprendedor de Ibiza.
