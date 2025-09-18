Airbnb ha eliminado ya todos los anuncios ilegales en Ibiza

El portal líder mundial de comercialización de estancias en viviendas turísticas, Airbnb, ha anunciado este lunes, en el marco de la convocatoria extraordinaria de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo en Ibiza, la eliminación de todos aquellos anuncios que no cuentan con número de registro turístico válido. La medida supone la culminación de un proceso de colaboración iniciado en 2019 con la firma de un primer convenio y reforzado en febrero de este año con un memorándum que abrió un canal de trabajo directo entre la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, Airbnb y el sector turístico insular.

Con este paso, todos los anuncios publicados en la plataforma en Ibiza incluyen ya un número de registro, requisito que será obligatorio también en el proceso de alta de nuevos alojamientos.

Pioneros en España

El presidente del Consell Insular, Vicent Marí, ha celebrado que “con este anuncio, Ibiza es el primer lugar de España en el que ha desaparecido la oferta ilegal anunciada en Airbnb”. Además, ha avanzado que la medida se extenderá al resto de islas en el mes de octubre.

Marí ha destacado que este logro es fruto de un trabajo iniciado en la legislatura anterior con la creación de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo y la puesta en marcha del Sistema de Inteligencia Turística de Ibiza (SIT), que ha permitido “tomar decisiones en base a datos y no a percepciones subjetivas”. Asimismo, ha agradecido el apoyo del Govern balear a través de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, con los que se ha podido impulsar, junto con los ayuntamientos, un Plan de Choque dotado con medios técnicos y humanos para intensificar la lucha contra la oferta ilegal.

“Combatir el alquiler turístico ilegal supone defender la oferta legal de la isla, un modelo de calidad, controlar flujos y reducir la sensación de masificación en temporada alta”, ha concluido el presidente.

El respaldo del Govern balear y de Airbnb

Por su parte, la presidenta del Govern, Margarita Prohens, ha felicitado al Consell de Ibiza “por liderar desde el principio esta lucha” y ha agradecido tanto la experiencia acumulada durante la legislatura anterior como a la colaboración de Airbnb que se haya "garantizado la legalidad de la oferta”.

Por su parte, la Campaign Lead para España y Portugal de Airbnb Marketing Services, Sara Rodríguez, ha asegurado que este acuerdo marca “un nuevo capítulo para Airbnb en Balears, definido por un compromiso proactivo con la colaboración, la calidad y una visión a largo plazo de crecimiento sostenible”. Rodríguez ha subrayado que la gran mayoría de los anuncios en las islas ya muestran número de registro y que esta medida “no tiene impacto comercial significativo para la empresa, al tiempo que da apoyo al cumplimiento a nivel local": "Estamos estableciendo las bases de un modelo de negocio más sólido y con más resiliencia que beneficia al conjunto de Baleares”.

Datos de la reducción de la oferta ilegal

Durante la sesión de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo se han presentado los resultados del trabajo de control realizado junto con la tecnológica Mabrian, el SIT Eivissa y el servicio de informática del Consell, bajo la coordinación del director insular de Lucha contra el Intrusismo, Enrique Gómez Bastida. Mabrian ha explicado que en julio de 2024 se detectaron 2.831 anuncios irregulares frente a 1.493 con número de registro. Hoy, los 2.051 anuncios activos en Airbnb cuentan con registro válido, según el Consell.

Traducido en plazas, en julio había 14.532 plazas anunciadas sin registro frente a 10.926 con licencia. Actualmente, la plataforma Airbnb ofrece 13.251 plazas y todas ellas cumplen con la normativa.

El análisis de hoteles, viviendas turísticas y oferta hotelera por parte del SIT reveló además que este verano un 70% de los viajeros se alojó en oferta legal (4.856 personas al día en 2025), mientras que un 30% dejó de acudir a la isla (2.059), lo que se traduce en una media de 6.915 estancias diarias menos en alojamiento ilegal entre abril y agosto.

Finalmente, el director insular de Nuevas Tecnologías, Javier Torres, ha explicado que el sistema de detección se completa con un mapa de información geográfica que permite localizar la oferta legal y cruzarla con bases de datos para identificar la actividad irregular tanto en suelo rústico como urbano.