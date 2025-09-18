"Ibiza ya no es lo que era": compara la isla actual con la de hace 20 años y le llueven las críticas

En las últimas décadas, Ibiza ha experimentado una transformación profunda marcada por el crecimiento del turismo y la presión urbanística asociada. La isla, que a comienzos de los años 2000 mantenía aún un equilibrio entre el carácter rural de muchos de sus pueblos y la expansión del sector turístico, ha visto cómo la construcción de viviendas, hoteles y villas de lujo ha modificado parte de su paisaje. Este desarrollo ha traído una fuerte dependencia de la temporada alta, los meses que concentran la mayor parte de la actividad económica.

"Ibiza ya no es lo que era". Así de tajante se muestra Bruno di Mare, manager de DJ en Ibiza. "Hace 20 años no había grandes discotecas, bueno, sí las había, pero eran totalmente diferentes", empieza diciendo en un vídeo que ha colgado en redes sociales.

Según cuenta, "Ibiza era como una ciudad sin ley, pero totalmente regulada". En este sentido, recuerda que hace años "la gente conducía sin casco y nadie decía nada". "El espíritu de la vida nocturna estaba en el Puerto. Lo que sucede ahora es que las grandes discotecas nuevas solo se dedican a vender tickets y el turista que viene solo se dedica a hacer el vídeo de turno e irse. No disfrutan del momento, destruyen lo que era el espíritu de Ibiza", asegura.

Igualmente, Di Mare confirma que "la isla fue top, sigue siendo top y seguirá siendo top". Aunque, a su juicio, ahora todo es mucho más impersonal: "Esas macrodiscotecas, con esas zonas VIP a partir de 20.000 euros, restaurantes supercaros de postín. Aun así, todavía se pueden encontrar lugares con muchísima esencia, aunque son difíciles de encontrar".

El vídeo en cuestión acumula casi un millar de comentarios. "Todo era distinto hace 20 años y todo será distinto dentro de 20 años. Adaptarse o morir", escribe una usuaria. "¿Hace 20 años? Si me dices 40... pero hace 20 ya llevaba diez convirtiéndose en lo que es", relata otro.

"Me resulta contradictorio que hagas este vídeo criticando una realidad en la que tú mismo has participado activamente. Por ejemplo, mencionas el Puerto mientras grabas desde un brunch exclusivo en Botafoc, vestido con camisa de lino y gafas de sol con cristal azul. Con todo el respeto, creo que tanto tú como otros personajes sois libres de hacer el contenido que queráis, pero este tipo de mensajes pierden coherencia si vienen precisamente de quienes han contribuido a crear esa imagen. Si Ibiza ya no es lo que era, hacerle mala publicidad solo empeora la situación... y más aún cuando se trata del lugar que te da de comer", zanja un usuario.