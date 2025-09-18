El festival de 'performance' Territori abre el lunes con una reflexión crítica sobre 'La victoria'

El Estudio Laterna de Santa Gertrudis será el escenario el próximo lunes del estreno de la quinta edición del Festival Internacional de Performance Art Territori. La cita, de entrada gratuita y abierta al público, marcará el inicio de una semana de actividades que, bajo el lema 'La victoria', propone un recorrido crítico y sensorial en torno a la performance como espacio de creación, pensamiento y experiencia colectiva.

La jornada inaugural comenzará a las 19 horas con la pieza 'Sons d’estiu 25' del artista ibicenco Xico, un trabajo de arte sonoro basado en grabaciones de campo realizadas en distintos puntos de la isla que contrasta la calma natural con problemáticas como la gentrificación, el turismo masivo y la crisis habitacional. A las 20 horas, la mallorquina Roser Amills presentará 'Hilo de voz', una acción íntima que recupera la figura de la dramaturga letona Asja Lacis, silenciada por el estalinismo, convirtiendo la memoria en un acto de resistencia frente al olvido. La apertura concluirá a las 21 horas con la proyección 'Territori en imágenes', un recorrido visual por las cuatro ediciones anteriores del festival acompañado por música de DJ Secretario y retransmitido en directo por Radio Ibiza Sónica.

El martes 23 de septiembre, el Auditori de Cas Serres acogerá la jornada profesional 'Pensar la victoria', presentada por la historiadora Marta Mantecón y moderada por Carles Fabregat. Este encuentro reflexionará sobre el éxito, el reconocimiento y el impacto político del arte con la participación de Bartolomé Ferrando, Eugenia Tenenbaum, Francisco Brives y Pedro Vidal. Esa misma noche, Ferrando presentará una performance en la que el lenguaje se transforma en sonido, ritmo y cuerpo.

El miércoles 24 la programación se trasladará a la Escola d’Art d’Eivissa, donde los artistas compartirán experiencias creativas con el alumnado. Posteriormente, la formenterense Valeria del Vecchio presentará 'Vencedores/Vencidos', una acción que resignifica la derrota como espacio fértil para imaginar futuros colectivos. La jornada concluirá en el Teatre Espanya de Santa Eulària con el coloquio 'Muxedismo, arte y resistencia', protagonizado por el performer muxe Lukas Avendaño y la investigadora Patrícia Soley-Beltran.

"La victoria como metáfora de continuidad"

El jueves 25, a las 11 horas, el Auditori Caló de s’Olí (Sant Josep) acogerá la conferencia 'Versus Fashion' de Soley-Beltran, una reflexión sobre cómo la industria de la moda moldea la subjetividad y la identidad. Ese mismo día por la tarde, en el Teatre Espanya, la artista palestina Raeda Saadeh ofrecerá una charla sobre su trayectoria, marcada por una obra crítica que combina performance, fotografía e instalación para abordar el género, el cuerpo y la ocupación como territorios políticos.

El viernes 26 de septiembre será el turno de la performance itinerante de Lukas Avendaño, que llevará a la plaza del Mercat Vell de Eivissa 'Instalación para cuerpo humano', fruto del taller intensivo que ha desarrollado durante la semana con participantes locales. Más tarde, a las 19 horas, Raeda Saadeh presentará un 'site specific' en el claustro de Dalt Vila, diseñado específicamente para dialogar con el espacio histórico y el lema de esta edición.

La programación continuará el sábado 27 con tres propuestas. A las 10 horas, Paula Araya (Menorca) presentará 'Con las cosas' en el Estudi Tur Costa (Jesús), una acción que aborda la construcción del hogar desde la precariedad y la memoria. A las 12.30 horas, Monma Mingot (Ibiza) ofrecerá 'Modo avión', una pieza participativa en la plaza de la iglesia de Jesús dirigida al público familiar. Ya por la tarde, a las 18.30 horas, Tomasz Szrama (Finlandia) protagonizará un 'site specific' en la Torre de sa Sal Rossa (Sant Josep), y a las 21 horas, Jèssica Ferrer Escandell (Ibiza) cerrará la jornada con 'Un incendi' en la plaza Julià Verdera de la ciudad de Ibiza.

El domingo 28 de septiembre, el Espacio Micus (Jesús) acogerá la clausura del festival con dos propuestas. A las 12 horas, Viviana Gaviria (Ibiza) presentará 'La victoria', una performance ritual sobre reconciliación interna y superación de conflictos personales. A continuación, a las 13 horas, el artista mexicano Lukas Avendaño ofrecerá 'Bardaje', una acción ritual que celebra la memoria ancestral y la resistencia desde una perspectiva sensorial y simbólica.

La comisaria artística del festival, Isa Sanz, destaca que esta edición celebra “la victoria no como trofeo, sino como metáfora de continuidad, medida en vínculos y en gestos sostenidos que permanecen en el tiempo”.

Las entradas para algunas de las actividades ya están disponibles en la web oficial del festival, www.territorifestival.com, donde también puede consultarse la programación completa.