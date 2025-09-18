La Escuela Oficial de Idiomas de Ibiza, sin auxiliares administrativos propios en plena matriculación

La Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera (EOI) está inmersa en el periodo de matriculación de septiembre pero continúa sin poder cubrir sus dos plazas de auxiliar administrativo en la sede ibicenca.

"Pedimos comprensión a las personas que tengan que hacer consultas durante este período, ya que las dos plazas de auxiliar administrativo se encuentran sin cubrir desde hace un tiempo, por lo que el horario de atención al alumnado es limitado y se intentará contestar por correo electrónico a todas las dudas planteadas", expresaban desde la Escola al final de un comunicado del 4 de septiembre para informar de la apertura del periodo de matriculación. A día de hoy, dichas plazas continúan estando vacantes. La persona que ocupaba una de éstas se marchó en diciembre y está sin cubrir desde entonces, señalan desde el centro a preguntas de este diario. La otra auxiliar administrativa, que estuvo sola desde entonces, se fue en junio: accedió a una plaza superior en otro sitio. Tampoco ha llegado a cubrirse de nuevo.

Desde la semana pasada, el centro cuenta con la cesión temporal de dos auxiliares administrativas externas. Una de ellas es del instituto Isidor Macabich y debe acudir a la EOI lunes y martes, la otra, lunes, miércoles y viernes.

Desde el centro, preguntados por esta situación, señalan que han formado a estas administrativas en base al método que siguen en la EOI para realizar los diferentes trámites y que cuando ya se incorporen los de la bolsa que el Govern tiene que publicar, previsiblemente este fin de semana, tendrán que volver a empezar de nuevo a enseñar a nuevos empleados.

Además, explican que este parche de las cesiones de otros centros no cubre el volumen de trabajo que tienen ahora mismo en la escuela de idiomas. Lo mismo, dicen, ocurrió en julio, cuando tiraron de la ayuda de una auxiliar administrativa cedida por el instituto Sa Blanca Dona y otra del Isidor Macabich.

"No tenemos a alguien todos los días y que cubra todas nuestras necesidades". Algún día no ha podido acudir una de estas dos administrativas con las que cuentan desde la semana pasada.

Este diario ha preguntado a la conselleria balear de Educación, que ha invitado a realizar la consulta a la conselleria de Función Pública, señalando que "los auxiliares administrativos le corresponden" a ésta.

Publicación en el BOIB

"En principio, está previsto que el sábado se publique en el BOIB la lista definitiva de auxiliares. Por tanto, la semana que viene ya deberían estar cubiertas las plazas", han apuntado desde Función Pública.

"Esperamos que se cubran lo antes posible para poder asegurar el buen inicio y desarrollo del curso que comienza", añadía el comunicado de la EOI.

Ahora el equipo directivo y algunos profesores están asumiendo tareas de secretaría, relacionadas sobre todo con las matrículas, algo que, aseguran, "ya ocurrió en julio". "Por eso pedimos comprensión y paciencia al alumnado y al futuro alumnado, ya que es difícil llegar a todo sin el personal administrativo. Estamos pendientes de que la conselleria saque la lista definitiva de la bolsa de auxiliares, y esperamos que este problema se resuelva pronto". Las clases comienzan el día 29.