La demanda de vivienda pública en la ciudad de Ibiza se dispara con 1.800 inscripciones en el Ibavi

Las inscripciones en el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) para hacerse con uno de los futuros alquileres sociales en la ciudad de Ibiza se han disparado hasta cerca de un 80% en tan solo un año. En estos momentos, la demanda alcanza las 1.800 unidades familiares, que representan a cerca de 4.000 personas, según ha detallado el alcalde, Rafael Triguero, durante un recorrido por las obras del casco histórico. En junio del año pasado, cuando el Ayuntamiento presentó el plan municipal de vivienda, el número de solicitudes se limitaba a 1.007.

Precisamente, el Ayuntamiento explica este considerable aumento de la demanda por las cuatro promociones proyectadas en este plan, a través de la cesión de suelo al Ibavi, con las que se prevé construir un mínimo de 382 casas. Dos de ellas, las que se ubican en el solar que ocupaba el antiguo Mercat Pagès y junto al colegio de Can Cantó, se dedicarán a viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, mientras que el resto, en el antiguo colegio de Sa Bodega y en la calle Sant Francesc de ses Salines (Platja d'en Bossa), se impulsarán a través de la fórmula build to rent, con la que una empresa se encarga de construir los edificios y gestionar los alquileres durante un periodo de concesión.

Priorizar a los residentes

El alcalde ha facilitado estos datos durante la visita de este jueves a las obras en el casco histórico de Vila. A preguntas de la prensa, Triguero ha mostrado su voluntad de que el Ibavi, dependiente del Govern balear, modifique los requisitos para dar mayor prioridad a los residentes del municipio. En estos momentos, ya se contempla que los pisos se reserven para personas que puedan demostrar un mínimo de cinco años de residencia en Vila, pero el alcalde ha reclamado que se amplíe hasta los diez.

"Tenemos una media de espera de más de 20 años en los demandantes de vivienda pública. Debemos descongestionar la lista del Ibavi", ha señalado el alcalde, que también ha destacado la necesidad de facilitar opciones "a los jóvenes que han salido fuera a formarse y, cuando regresan a su ciudad, se encuentran con estas dificultades de emancipación".

Las previsiones del Ibavi son que las cuatro promociones en los terrenos cedidos por Vila puedan estar listas a lo largo de 2028.