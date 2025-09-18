Las Dalias abre un espacio a la multiculturalidad con el paseo interactivo 'Un mundo en Las Dalias'

El Mercadillo de Las Dalias ha ampliado su apuesta por la multiculturalidad con la inauguración de 'El Rincón de Guatemala', la tercera parada del paseo interactivo permanente 'Un Mundo en Las Dalias'. Este proyecto invita a los visitantes a realizar un recorrido educativo y sensorial por distintas culturas del mundo sin salir de Ibiza.

La nueva instalación está dedicada a la ancestral tradición guatemalteca de los Barriletes Gigantes, auténticas obras de arte efímeras que, según la cosmovisión maya, simbolizan un puente espiritual entre el mundo de los vivos y el inframundo. Su vuelo se concibe como un ritual para honrar a los difuntos, espantar a los malos espíritus y mantener vivo el lazo con los ancestros.

Admiración por las culturas ancestrales

Isabel Lambour, coordinadora del mercadillo y originaria de Guatemala, destacó durante la presentación que “con este rincón, queremos que el viento de Ibiza también lleve consigo un mensaje de admiración por las culturas ancestrales. Es una invitación a conectar con una filosofía de vida donde el arte, la comunidad y la espiritualidad se entrelazan para celebrar la vida y la muerte. Es un pedacito de nuestro corazón que ahora vive en el mercadillo”.

'Un Mundo en Las Dalias' se ha consolidado como una propuesta cultural y educativa única en la isla. Entre sus espacios se encuentran Vietnam, representado por faroles tradicionales de seda y bambú de la ciudad antigua de Hoi An, símbolo de buena suerte y alegría; y Nepal, con las clásicas banderas de oración tibetanas que ondean como plegarias al viento.

"Con este proyecto, Las Dalias busca fomentar el descubrimiento, promover el respeto global y acercar la riqueza de las tradiciones lejanas a residentes y visitantes. El mercadillo invita a recorrer este paseo que celebra la diversidad y la conexión humana como parte de su espíritu", destacan los organizadores en una nota.