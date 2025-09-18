Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta aquí el programa completo de Territori, el festival internacional de 'performance' de Ibiza

Una performance de Annalisa Rinaldi

Una performance de Annalisa Rinaldi / Anita de Austria

Redacción Cultura

Ibiza

Toda la programación del Festival Territori de Arte Performativo:

Lunes 22 - Inauguración

  • 9.15 horas: Lukas Avendaño – 'Instalación para cuerpo humano' (workshop). Espai Cultural Can Ventosa, Eivissa. Solo inscritos.
  • 19 horas: Xico – 'Sons de s’estiu 25' (arte sonoro). Estudio Laterna, jardín, Santa Gertrudis. Gratuito, público general.
  • 20 horas: Roser Amills – 'Hilo de voz' (performance art). Estudio Laterna, galería, Santa Gertrudis. Gratuito, público general.
  • 21 horas: 'Territori en imágenes' (exposición fotográfica con DJ Secretario + Radio Ibiza Sónica). Estudio Laterna, jardín, Santa Gertrudis. Gratuito, público general.

Martes 23

  • 18.30 horas: Jornada profesional 'Pensar la victoria'. Auditori Cas Serres, Eivissa. Gratuito, público general y profesionales.
  • 21 horas: Bartolomé Ferrando – 'Pieza sonora', '5 happenings en 16 partes', '10 segundos de concierto' (performance art). Auditori Cas Serres, Eivissa. Gratuito, público general y profesionales.

Miércoles 24

  • 11 horas: Trobada amb alumnes de l'Escola d'Art (col·loqui). Escola d’Art, Sant Josep. Gratuito, exclusivo para profesionales.
  • 12.30 horas: Valeria del Vecchio – 'Vencedores/Vencidos' (performance art / open call Balear). Escola d’Art, Sant Josep. Gratuito, público general y profesionales.
  • 17 horas: Bartolomé Ferrando – 'Mentorías'. Hotel The Standard, Eivissa. Gratuito, exclusivo para profesionales.
  • 20 horas: Lukas Avendaño y Patrícia Soley-Beltran – 'Muxedismo, arte y resistencia' (coloquio). Teatro España, Santa Eulària. 8/12 €, público general y profesionales.

Jueves 25

  • 11 horas: Patrícia Soley-Beltran – 'Versus Fashion' (conferencia). Auditori Caló de s’Olí, Sant Josep. Gratuito, público general y profesionales.
  • 20 horas: Raeda Saadeh – 'Conferencia' (charla). Teatre España, Santa Eulària. 8/12 €, público general y profesionales.

Viernes 26

  • 11 horas: Tomasz Szrama – 'Trobada amb l’artista' (residencia). Hotel The Standard, Eivissa. Gratuito con inscripción, exclusivo para profesionales.
  • 17.30 horas: Lukas Avendaño – 'Instalación para cuerpo humano' (performance itinerante). Mercat Vell – Plaça dels Agermanats, Eivissa. Gratuito, público general.
  • 19 horas: Raeda Saadeh – 'Site specific' (performance art). Claustre de Dalt Vila, Eivissa. 12/15 €, público general.

Sábado 27

  • 10 horas: Paula Araya – 'Con las cosas' (performance art / open call Balear). Estudi Tur Costa, Jesús. 12/15 €, público general.
  • 12.30 horas: Monma Mingot – 'Modo avión' (performance art / open call Balear). Plaça de l’Església, Jesús. 5/8 €, público general.
  • 18.30 horas: Tomasz Szrama – 'Site specific' (performance art). Torre de sa Sal Rossa, Sant Josep. Gratuito, público general.
  • 21 horas: Jèssica Ferrer Escandell – 'Un incendi' (performance art / open call Balear). Plaça Julià Verdera, Eivissa. Gratuito, público general.

Domingo 28 - Clausura

Noticias relacionadas y más

  • 12 horas: Viviana Gaviria – 'La victoria' (performance art). Espacio Micus, Jesús. 18/20 €, público general. Incluye brindis y degustación de productos locales.
  • 13 horas: Lukas Avendaño – 'Bardaje' (performance art). Espacio Micus, Jesús. 18/20 €, público general. Incluye brindis y degustación de productos locales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents