Consulta aquí el programa completo de Territori, el festival internacional de 'performance' de Ibiza
Ibiza
Toda la programación del Festival Territori de Arte Performativo:
Lunes 22 - Inauguración
- 9.15 horas: Lukas Avendaño – 'Instalación para cuerpo humano' (workshop). Espai Cultural Can Ventosa, Eivissa. Solo inscritos.
- 19 horas: Xico – 'Sons de s’estiu 25' (arte sonoro). Estudio Laterna, jardín, Santa Gertrudis. Gratuito, público general.
- 20 horas: Roser Amills – 'Hilo de voz' (performance art). Estudio Laterna, galería, Santa Gertrudis. Gratuito, público general.
- 21 horas: 'Territori en imágenes' (exposición fotográfica con DJ Secretario + Radio Ibiza Sónica). Estudio Laterna, jardín, Santa Gertrudis. Gratuito, público general.
Martes 23
- 18.30 horas: Jornada profesional 'Pensar la victoria'. Auditori Cas Serres, Eivissa. Gratuito, público general y profesionales.
- 21 horas: Bartolomé Ferrando – 'Pieza sonora', '5 happenings en 16 partes', '10 segundos de concierto' (performance art). Auditori Cas Serres, Eivissa. Gratuito, público general y profesionales.
Miércoles 24
- 11 horas: Trobada amb alumnes de l'Escola d'Art (col·loqui). Escola d’Art, Sant Josep. Gratuito, exclusivo para profesionales.
- 12.30 horas: Valeria del Vecchio – 'Vencedores/Vencidos' (performance art / open call Balear). Escola d’Art, Sant Josep. Gratuito, público general y profesionales.
- 17 horas: Bartolomé Ferrando – 'Mentorías'. Hotel The Standard, Eivissa. Gratuito, exclusivo para profesionales.
- 20 horas: Lukas Avendaño y Patrícia Soley-Beltran – 'Muxedismo, arte y resistencia' (coloquio). Teatro España, Santa Eulària. 8/12 €, público general y profesionales.
Jueves 25
- 11 horas: Patrícia Soley-Beltran – 'Versus Fashion' (conferencia). Auditori Caló de s’Olí, Sant Josep. Gratuito, público general y profesionales.
- 20 horas: Raeda Saadeh – 'Conferencia' (charla). Teatre España, Santa Eulària. 8/12 €, público general y profesionales.
Viernes 26
- 11 horas: Tomasz Szrama – 'Trobada amb l’artista' (residencia). Hotel The Standard, Eivissa. Gratuito con inscripción, exclusivo para profesionales.
- 17.30 horas: Lukas Avendaño – 'Instalación para cuerpo humano' (performance itinerante). Mercat Vell – Plaça dels Agermanats, Eivissa. Gratuito, público general.
- 19 horas: Raeda Saadeh – 'Site specific' (performance art). Claustre de Dalt Vila, Eivissa. 12/15 €, público general.
Sábado 27
- 10 horas: Paula Araya – 'Con las cosas' (performance art / open call Balear). Estudi Tur Costa, Jesús. 12/15 €, público general.
- 12.30 horas: Monma Mingot – 'Modo avión' (performance art / open call Balear). Plaça de l’Església, Jesús. 5/8 €, público general.
- 18.30 horas: Tomasz Szrama – 'Site specific' (performance art). Torre de sa Sal Rossa, Sant Josep. Gratuito, público general.
- 21 horas: Jèssica Ferrer Escandell – 'Un incendi' (performance art / open call Balear). Plaça Julià Verdera, Eivissa. Gratuito, público general.
Domingo 28 - Clausura
- 12 horas: Viviana Gaviria – 'La victoria' (performance art). Espacio Micus, Jesús. 18/20 €, público general. Incluye brindis y degustación de productos locales.
- 13 horas: Lukas Avendaño – 'Bardaje' (performance art). Espacio Micus, Jesús. 18/20 €, público general. Incluye brindis y degustación de productos locales.
