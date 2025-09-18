Por un ‘ball pagès’ más seguro

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha mantenido una reunión con las colles de ball pagès del municipio con el objetivo de reforzar la seguridad en las ballades y establecer acciones preventivas durante estas celebraciones. Al encuentro, la semana pasada, asistieron las concejalas Neus Mateu y Eva Prats, el jefe de la Policía Local , Alejandro Ponce, y representantes de las colles.