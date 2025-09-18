Wendy y Juan Antonio: de Ibiza a Marrakech en una chatarra sobre ruedas

De Ibiza a Marrakech en una chatarra sobre ruedas. Los ibicencos Wendy Solangel Castaño y Juan Antonio González participarán por primera vez en el 'Chatarrasraid' el próximo noviembre. Una aventura de seis etapas en la que lo importante no es ganar, sino superar la travesía en un coche digno de desguace.

La pareja, unos apasionados de la mecánica recreativa, dedican sus ratos libres a restaurar vehículos y darles una oportunidad. En esta ocasión, la historia comenzó tras la búsqueda de una pieza que necesitaban para una furgoneta en proceso de camperización. Fue entonces cuando se les presentó la oportunidad de participar en la "expedición chatarrera"."Encontramos un Suzuki Vitara de más de 30 años en venta en un desguace de ses Feixes, en Sant Antoni. Tenía las ruedas bloqueadas, estaba en muy mal estado, piezas oxidadas... Pero nuestra excusa era clara: si lo conseguíamos significaba que teníamos que participar en el raid", explica Castaño.

Tronados y domingueros

Los grupos estarán formados en dos categorías: los tronados, aquellos que participan sin ningún sistema de navegación, y los domingueros, que seguirán unas indicaciones marcadas en la app de la organización. En el caso de Castaño y González, formarán parte del primer grupo: "Nosotros queremos vivir la aventura al completo". Desde hace un par de semanas accedieron al grupo de Whatsapp el que están todos los participantes y pudieron comprobar que en cuanto al estado del coche: "Hay de todas las clases, como nosotros". A través de sus redes sociales compartirán la experiencia completa, desde el proceso de montaje previo del vehículo hasta vídeos diarios de la travesía.

Castaño dedica horas después de su trabajo a la chapa y pintura, apurando la puesta a punto exterior de la 'vichatarra' (apodo que le han puesto a su coche). Mientras, su pareja se centra en la parte de la mecánica, ya que tiene más experiencia por su afición a los motores. Ambos reciben el apoyo de su familia y amigos, bien con la ayuda del soporte técnico o con una mano de obra extra. "Para nosotros es un reto, aunque ya tenemos experiencia con la restauración automovilística nunca nos habíamos propuesto embarcarnos en algo tan loco como esto", afirma Castaño.

El coche con el que harán la travesía. / Wendy Castaño

Casi 4.000 kilómetros

Juntos recorrerán casi 4.000 kilómetros, la suma del trayecto inicial desde Ibiza a Algeciras (ciudad desde la que partirán de España), hasta llegar a Tánger, donde comenzará la competición. "El punto está en demostrar que estos vehículos, pese a considerarlos chatarra, siguen funcionando y pueden aguantar muchos más viajes de lo que creemos", señala.

"¡Ser un chatarrero es ser solidario!", afirma en su página web la organización. Por ello, las condiciones para inscribirse son sencillas: tener un vehículo que haya pasado las revisiones técnicas mínimas, contribuir con 10 kilos de material escolar para repartir a los niños de las asociaciones con las que colaboran en Marruecos y otros 10 kilos de comida no perecedera para el banco de alimentos de la ciudad desde la que realicen la salida en España. Los premios son simbólicos y destacan la importancia de vivir la experiencia al más estilo 'Mad Max'.