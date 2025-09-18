Asya, el yate del dueño de Pacha Group que vivió un tenso encuentro con piratas está en Ibiza

El Asya, un superyate de 47 metros de eslora que combina diseño, tecnología y lujo en cada detalle, ha llegado a Ibiza. Construido en 2015 por los astilleros holandeses Heesen Yachts, puede hospedar hasta 12 invitados en cinco camarotes atendidos por una tripulación de nueve personas.

Sus zonas comunes son uno de sus grandes atractivos: dispone de jacuzzi en cubierta con vistas panorámicas, un gimnasio totalmente equipado, espacios de comedor al aire libre y un elegante beach club con acceso directo al mar, además de una amplia colección de juguetes acuáticos.

Además, esta embarcación tiene en la recámara una historia curiosa. En 2019, el capitán Varun Raj Pakalapati, veterano del ejército indio y exmiembro del equipo olímpico de vela de la India, se encontraba al mando del Asya durante una travesía desde los Emiratos Árabes hacia el Mediterráneo. Una tarde, mientras descansaba en su camarote, recibió una llamada: "¡Capitán, piratas a la vista!".

Es por ello que el capitán ordenó aumentar la velocidad al máximo y dirigirse hacia el puente de mando. Afortunadamente, la rápida reacción evitó el abordaje, y la amenaza se disipó sin incidentes.

¿Quién es su propietario?

En el mercado, el valor del Asya se sitúa en torno a los 23,5 millones de euros, aunque también está disponible para alquiler privado con tarifas que alcanzan los 240.000 euros por semana en temporada alta, sin incluir gastos adicionales de operación. Su propietario es el empresario inmobiliario con sede en Dubái Kabir Mulchandani, conocido por sus proyectos en el sector del lujo y por figurar entre las personalidades más destacadas del negocio inmobiliario internacional.

Cabe recordar que en 2009 fue arrestado en Dubái por un caso de fraude inmobiliario, pero tras 140 días en prisión preventiva fue exonerado en 2010. Aprovechando esta experiencia, fundó FIVE Holdings, empresa que combina entretenimiento y hospitalidad de lujo con iniciativas sostenibles, y adquirió en 2023 el icónico Pacha Group, que incluye marcas como Pacha Nightclub y Destino Pacha Hotel en Ibiza.

Además, Mulchandani ha llevado su estilo de vida exclusivo al aire, con un jet privado Airbus ACJ TwoTwenty, apodado “el jet de fiesta privado”.