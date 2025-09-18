Asociaciones migrantes acusan a Prohens de legitimar el discurso racista de Vox

La Asociación de Ecuatorianos de Ibiza y Formentera, junto con la plataforma de Asociaciones de Personas Migrantes de Baleares, la Asociación de Senegaleses de Baleares, la Revolución Ciudadana y otras entidades, han denunciado esta mañana el “giro racista y deshumano” del PP y de la presidenta del Govern, Marga Prohens, por “aliarse con Vox y dar legitimidad a propuestas de odio contra las personas migrantes”.

En un comunicado, los colectivos recuerdan que el pasado martes el PP votó en el Congreso junto a Vox a favor de tramitar una proposición de ley para eliminar de facto el arraigo, mecanismo que permite regularizar a personas que llevan años trabajando, pagando impuestos y contribuyendo. Aunque la iniciativa fue rechazada, las asociaciones consideran que el apoyo popular constituye “una traición a los valores democráticos, a los derechos humanos y a miles de familias trabajadoras”.

Los representantes de la comunidad migrante advierten de que “Marga Prohens ha hecho suyo un discurso de odio que no solo señala a las personas migrantes como problema, sino que amenaza con expulsar a familias enteras y hasta a niños y niñas nacidos en España”. A su juicio, se trata de “racismo institucional convertido en estrategia política”.

El portavoz de la Plataforma de la Inmigración de Baleares, Farouk Pino Nallar, ha subrayado que lo que se está legitimando es “la expulsión de nuestros hijos e hijas, sembrar miedo y la ruptura de comunidades”. “No lo vamos a permitir. La Federación y todas las entidades que nos acompañan decimos alto y claro: basta de racismo, basta de odio, queremos una sociedad que proteja y respete la dignidad humana”, ha declarado.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Ecuatorianos de Ibiza y Formentera, Milton Horacio Balda Macías, ha reivindicado la aportación esencial de los migrantes en las islas: “Somos parte viva de estas islas. Somos amigos, vecinos, compañeros y familias que hemos venido a construir nuestro proyecto de vida. Trabajamos en la hostelería, el campo, la construcción, el cuidado de personas mayores, el servicio doméstico y muchos otros sectores esenciales que sostienen estas islas”.

Las asociaciones reclaman a Prohens y al PP que rompan con Vox, garanticen la protección de las personas migrantes y se opongan a cualquier propuesta que ponga en riesgo la vida y el futuro de millones de personas. Al mismo tiempo, piden a la sociedad balear y española “que alce la voz, que no se calle y que no normalice el racismo en las instituciones”.