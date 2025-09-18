Arqueología en Ibiza: Un nuevo espacio para la divulgación en el barrio de sa Penya

El edificio de Sa Pedrera, creado para dinamizar el degradado barrio de sa Penya, ha protagonizado un recorrido de lo más dispar en sus 15 años de historia. Este espacio a los pies de la muralla se rehabilitó en 2010 para albergar un centro artesanal, pero no se inauguró hasta cinco años después. Su ubicación no resultó la más adecuada para atraer al público, con lo que acabó usado para guardar material de construcción. Ahora estrena una nueva etapa como laboratorio de arqueología para el estudio de los restos encontrados en las obras del municipio.

"En la primera visita que hicimos a este espacio, nos encontramos con la sorpresa de que era un almacén", ha recordado el alcalde, Rafael Triguero, durante la presentación del espacio. Los servicios arqueológicos municipales trabajan en Sa Pedrera desde el pasado mes de julio, pero este jueves se ha escenificado su inauguración oficial, con corte de cinta incluido, aprovechando la visita a las obras de renovación del Camí del Calvari, Sa Peixateria y el Mercat Vell.

Restos arqueológicos hallados en distintas obras en el casco histórico de Vila. / J. A. Riera

Para adecuar el edificio a su nueva función, el Ayuntamiento de Ibiza ha invertido 96.267 euros, financiados a través del Consorcio Patrimonio de la Humanidad. Hasta ahora, las arqueólogas municipales llevaban a cabo su labor en un pequeño local en Can Misses.

La técnica de Patrimonio, Rosa Gurrea, ha destacado las comodidades que facilita el nuevo laboratorio, en el que también trabajan las arqueólogas Ángeles Martín, Carmen Mezquida y, hasta mañana viernes, los dos jóvenes becados por el Ayuntamiento durante el verano, Pau Costa y Marco Andrés Díaz.

Arqueología preventiva

La labor de este equipo se centra en la arqueología preventiva, es decir, en identificar y evaluar los vestigios hallados durante las diferentes obras que se lleven a cabo en el municipio. Así, en Sa Pedrera abundan ánforas, vajillas y restos cerámicos encontrados en los últimos años en distintas actuaciones en el casco histórico de la ciudad, pero destaca también el abundante material extraído para construir las futuras pistas de tenis en Can Misses.

"Dimos con dos zanjas repletas de restos de cerámica del siglo I d. C. junto a piedras; posiblemente se rellenaron para crear un drenaje", ha detallado Gurrea.