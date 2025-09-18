Alarma por un incendio en un asentamiento de infraviviendas en Ibiza
El fuego se ha iniciado en torno a las cuatro de la tarde
Una gran columna de humo negro vista desde distintos puntos de la isla ha activado la alarma este jueves por la tarde. El fuego, en la zona de Platja d'en Bossa, se ha iniciado en torno a las cuatro de la tarde. En un primer momento, algunos apuntaban a que las llamas procedían de la carretera de ses Salines o, incluso, del final de Platja d'en Bossa.
Según ha comprobado este diario el fuego se ha originado en un asentamiento de infraviviendas situado en los alrededores del hipódromo. En concreto, muy cercano a la calle de la Gamba Roja, según han confirmado desde el Ayuntamiento de Sant Josep. El propio alcalde, Vicent Roig, ha señalado desde el lugar del incendio que el asentamiento no es muy grande, ya que está formado por un grupo reducido de chabolas.
Hasta el lugar del incendio se han desplazado efectivos de bomberos del Parque Insular de Ibiza que trabajan a esta hora para apargar las llamas.
((Habrá ampliación))
