Agotadas en unas horas las plazas para la visita teatralizada a la iglesia de Balansat

La iglesia de Sant Miquel acogerá este sábado 20 de septiembre, en el marco de las fiestas patronales, la experiencia inmersiva 'Església de Balansat, un viatge en el temps', una propuesta que combina patrimonio, memoria y una cuidada puesta en escena. El interés ha superado todas las expectativas: en solo dos días se agotaron las plazas disponibles. Para atender la alta demanda se programó una función extra, que también se llenó en pocas horas, detallan desde el Consistorio.

La actividad invita al público a recorrer distintas épocas de la historia del templo de la mano de una narradora y con la aparición de personajes históricos que irán desvelando algunos de los elementos más singulares, como las cenefas de la nave o la capilla de Benirràs, conocida como la capella pintada.

El proyecto está producido por Neus Torres y Miguel Vingut y forma parte de un programa más amplio que busca dar a conocer y poner en valor las iglesias de los antiguos quartons de Ibiza. Cuenta con el apoyo del Consell de Ibiza, el Obispado de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Joan y la comisión de fiestas de Sant Miquel.

Revisión histórica

En escena participan Lourdes Ferrer, Vicent Palermet, Neus Torres y Miguel Vingut, que encarnan a los personajes históricos del recorrido. El guion, firmado por Torres y Vingut, ha contado con la revisión histórica de Fanny Tur, fruto de meses de documentación para garantizar la rigurosidad y autenticidad del relato.

Esta visita teatralizada se suma al éxito del proyecto iniciado el pasado mes de enero en la iglesia de Sant Antoni con la obra 'Tots a refugi', y confirma el interés del público ibicenco por este tipo de propuestas culturales que unen arte, historia y patrimonio.