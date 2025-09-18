La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera: por fin llega el otoño

El calor sigue siendo el protagonista de esta tercera semana de septiembre en Ibiza y Formentera. Así continuará el resto de días, pero a partir del domingo por la noche y el lunes 22, habrá un cambio de tiempo coincidiendo con la llegada del otoño.

La Agencia estatal de Meteorología (Aemet) alerta de un descenso de las temperaturas de aproximadamente 6 grados del domingo al martes. Además, la Aemet destaca la alta probabilidad de precipitaciones y algunas tormentas en Baleares.

La previsión del tiempo para este fin de semana en Ibiza es de cielo despejado con algunas nubes y temperaturas mínimas y máximas de 20 y 30 grados, respectivamente. El domingo hay un 45% de probabilidades de que se produzcan precipitaciones y de hasta un 65% en lunes.

Este miércoles se registraron temperaturas máximas en Baleares de 29,9 grados de media con una anomalía de más de 2,9 grados. El registro más alto en las Pitiusas lo obtuvo Sant Joan con 31,9 grados.