Vueling mejora la conectividad de Ibiza con esta ciudad a primera y última hora del día

Vueling prevé conectar Baleares y la Península este invierno con más de dos millones de asientos, lo que representa un 2% más que los que había disponibles en 2024.

La compañía del grupo IAG reforzará su presencia en el aeropuerto de Ibiza, con un avión en la base durante toda la temporada de invierno, que permitirá a la compañía mejorar la conectividad entre la isla y Barcelona, con vuelos a primera y última hora del día.

Además, incorporará un avión con base en Palma durante la temporada de invierno y que ofertará desde ese aeropuerto más de 1,4 millones de plazas, un 8 % más que en 2024.

La compañía también añadirá conexiones desde Palma a rutas clave nacionales e internacionales, como la conexión con Lisboa durante el invierno, con tres frecuencias semanales, o la ruta a Santander, que cuenta con dos vuelos en el mismo lapso temporal.

También, suma dos frecuencias adicionales desde la capital balear a Bilbao y Sevilla, que dispondrán de 13 y 12 frecuencias semanales en invierno, respectivamente.

La aerolínea refuerza con una frecuencia semanal adicional las rutas que conectan Mallorca con Granada, París-Orly, Oviedo, Valencia y Zaragoza y mantiene conexiones con Alicante, Barcelona y Jerez.