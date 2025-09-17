Vueling mejora la conectividad de Ibiza con esta ciudad a primera y última hora del día
La aerolínea prevé conectar Baleares y la Península este invierno con más de dos millones de asientos
EFE
Vueling prevé conectar Baleares y la Península este invierno con más de dos millones de asientos, lo que representa un 2% más que los que había disponibles en 2024.
La compañía del grupo IAG reforzará su presencia en el aeropuerto de Ibiza, con un avión en la base durante toda la temporada de invierno, que permitirá a la compañía mejorar la conectividad entre la isla y Barcelona, con vuelos a primera y última hora del día.
Además, incorporará un avión con base en Palma durante la temporada de invierno y que ofertará desde ese aeropuerto más de 1,4 millones de plazas, un 8 % más que en 2024.
La compañía también añadirá conexiones desde Palma a rutas clave nacionales e internacionales, como la conexión con Lisboa durante el invierno, con tres frecuencias semanales, o la ruta a Santander, que cuenta con dos vuelos en el mismo lapso temporal.
También, suma dos frecuencias adicionales desde la capital balear a Bilbao y Sevilla, que dispondrán de 13 y 12 frecuencias semanales en invierno, respectivamente.
La aerolínea refuerza con una frecuencia semanal adicional las rutas que conectan Mallorca con Granada, París-Orly, Oviedo, Valencia y Zaragoza y mantiene conexiones con Alicante, Barcelona y Jerez.
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza
- Una influencer de gastronomía en Ibiza: 'La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!