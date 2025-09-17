Vox nacional advierte a Prohens tras su rechazo a modificar el Decreto de Mínimos: "No daremos ni un paso atrás, si no prorrogará presupuestos"

"Vox no va a dar ni un paso atrás, si eso va a suponer que tenga que prorrogar los presupuestos, pues prorrogará los presupuestos". El secretario general de los ultraconservadores, Ignacio Garriga, lanza un mensaje contundente al Govern de Marga Prohens en su visita de esta mañana a Mallorca para tratar los objetivos del nuevo curso político en las islas.

Garriga advierte a la presidenta popular que Vox "no dará ni un paso atrás" en relación a su propuesta presentada esta semana para incluir el castellano como lengua vehicular. Cabe recordar que la iniciativa de Vox plantea anular el decreto de mínimos y la autonomía de los centros educativos así como controlar a los docentes a través de Inspección Educativa.

"¿El PP está dispuesto a hacer real la vehicularidad del español y garantizarlo en las aulas o está dispuesto a defender el concepto de vehicularidad de forma simbólica? Vox no va a dar ni un paso atrás, si eso va a suponer que tenga que prorrogar los presupuestos, pues prorrogará los presupuestos. No hemos venido a estafar a los españoles ni a traicionar un pacto suscrito con una formación política", argumenta el secretario general de Vox.

"Releer el pacto"

Asimismo, el representante de la dirección nacional del partido insta al PP a "releer el pacto" suscrito entre ambas formaciones el pasado verano para cerrar el pacto de presupuestos en Baleares. "Tienen margen para releer el pacto suscrito con Vox y posicionarse en sí quieren que el español se garantice en la administración en todo el sistema educativo o no cumplir el acuerdo con nosotros", destaca.

"No se cumplirá la exigencia de Vox"

Cabe señalar que ayer el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, aseguró que el Govern balear no modificará ni el Decreto de Mínimos ni la Ley de Normalización Lingüística, al considerar que estas normas son “compatibles con la vehicularidad de las lenguas que nosotros defendemos”. Vera quiso zanjar así la polémica abierta tras la proposición registrada por Vox en el Parlament, que plantea una reforma de la Ley de Educación que supondría fulminar el Decreto de Mínimos y controlar a los claustros de docentes a través de Inspección Educativa.

El conseller afirmó que el Partido Popular “cumple todos los acuerdos con Vox”, aunque subrayó que esos acuerdos se circunscriben a lo pactado en el marco presupuestario y no a modificaciones unilaterales. “Creemos en las normas de consenso y me remito a las declaraciones hechas ayer”, insiste, en referencia a las líneas rojas que el PP marcó públicamente en relación con la propuesta de Vox.

El PP balear ya adelanta que rechazará la iniciativa de Vox por considerar que va más allá de lo acordado y porque amenaza el equilibrio lingüístico vigente.