Vivienda en Ibiza: alquilan habitaciones para vivir en un velero
El alojamiento se ofrece a través del portal de alquiler turístico Airbnb
"Vive en un velero en Ibiza". Así se anuncia este alojamiento que se alquila por habitaciones en la plataforma de alquiler turístico Airbnb.
El anuncio deja claro que la estancia es compartida con otros huéspedes. Tanto el baño como los espacios comunes y la habitación son "utilizadas por el anfitrión y otras personas".
El barco cuenta con un total de diez zonas habilitadas para dormir: una cama de matrimonio, un sofá cama, cuatro literas y una hamaca. El precio por noche es de 93 euros e incluye "desayuno abundante gratis y aperitivo".
En la descripción se detalla que el velero va cambiando de ubicación y que puede estar anclado en calas de Sant Anoni o de Ibiza. "Aunque inmerso en la naturaleza, está a solo dos pasos del centro de la ciudad", asegura. Además, entre los servicios cuenta con barbacoa, kayak o equipo de buceo.
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza
- Una influencer de gastronomía en Ibiza: 'La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!