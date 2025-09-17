Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda en Ibiza: alquilan habitaciones para vivir en un velero

El alojamiento se ofrece a través del portal de alquiler turístico Airbnb

El velero va cambiando de ubicación

El velero va cambiando de ubicación / Airbnb

Redacción Digital

"Vive en un velero en Ibiza". Así se anuncia este alojamiento que se alquila por habitaciones en la plataforma de alquiler turístico Airbnb.

El anuncio deja claro que la estancia es compartida con otros huéspedes. Tanto el baño como los espacios comunes y la habitación son "utilizadas por el anfitrión y otras personas".

El barco cuenta con un total de diez zonas habilitadas para dormir: una cama de matrimonio, un sofá cama, cuatro literas y una hamaca. El precio por noche es de 93 euros e incluye "desayuno abundante gratis y aperitivo".

La zona de literas del barco

La zona de literas del barco / Airbnb

En la descripción se detalla que el velero va cambiando de ubicación y que puede estar anclado en calas de Sant Anoni o de Ibiza. "Aunque inmerso en la naturaleza, está a solo dos pasos del centro de la ciudad", asegura. Además, entre los servicios cuenta con barbacoa, kayak o equipo de buceo.

