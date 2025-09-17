Los Tanit Spirit reconocen a Cayetana Guillén Cuervo, Fabiola Martínez, Cristina Oria y Cristina Cabañas

La actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo, la presidenta de la Fundación Kike Osborne, Fabiola Martínez, la chef y empresaria Cristina Oria y la presidenta del grupo Guitart Hotels y de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabañas, recibirán el próximo 18 de octubre en la isla de Ibiza los reconocimientos Tanit Spirit 2025 por su compromiso solidario y su liderazgo en femenino. Así lo anunciaron ayer en la rueda de prensa convocada en Novotel Madrid Center las impulsoras de este movimiento, Alicia Reina y Eva Ballarin.

Durante el encuentro con los medios celebrado en Madrid y que presentó la periodista Marta Jiménez se desveló que estos reconocimientos se llevarán a cabo en el marco de Tanit Ibiza Congress & Awards, una cita impulsada por Tanit Ibiza Conexion que cuenta con el apoyo del Consell de Ibiza, a través de Ibiza Travel, y del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Las impulsoras de Tanit Ibiza Congress & Awards, Alicia Reina y Eva Ballarin, avanzaron que la cuarta edición de este encuentro tiene el propósito de convertirse en un referente nacional del liderazgo en femenino. Además, según anunciaron, «esta cuarta edición será muy especial, ya que hemos querido poner el foco en algo que nos emociona como es la solidaridad y, por eso, reconoceremos con los Tanit Spirit a aquellas mujeres que han querido darse a la sociedad a través de proyectos solidarios».

Esta presentación contó, también, con el secretario general de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, Daniel de Busturia, uno de los grandes partners de Tanit Ibiza Congress & Awards desde sus inicios.

La cuarta edición de Tanit Ibiza Congress & Awards se celebrará el próximo 18 de octubre en el Centro Cultural de Jesús a partir de las 17 horas y contará con entrevistas, mesas redondas y encuentros con mujeres referentes en distintos ámbitos. Además, en este evento se hará entrega tanto de los Tanit Ibiza Awards 2025 como de los Tanit Spirit 2025.

Las galardonadas

Unos reconocimientos que este año ponen el foco en proyectos solidarios impulsados por mujeres y que reconocerán a la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo, la presidenta de la Fundación Kike Osborne, Fabiola Martínez, la chef y empresaria Cristina Oria, y la presidenta del grupo Guitart Hotels y de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabañas

Para Reina, «estas cuatro mujeres son las embajadoras del espíritu de Tanit y de sus valores». Así, destacó que «Cayetana Guillén Cuervo ha sabido hacerse a sí misma, diferenciarse, ser original, auténtica y ser ella pese a venir de una estela de actores, por lo que para nosotras es inspiradora y un referente». Asimismo, aseguró que tenían claro que otra de las premiadas tenía que estar vinculada a la responsabilidad social, y a Fabiola Martínez le toca de lleno con la Fundación Kike Osborne.

Por su parte, Ballarin, enfatizó que «Cristina Oria es una de esas personas que con la pandemia se arremangaron y que siempre ha estado dando apoyo a causas solidarias». Mientras que «Cristina Cabañas es una mujer con una historia muy singular, pues tras el fallecimiento de su marido, Climent Guitart, se puso al frente de sus hoteles con gran maestría».

Las cuatro galardonadas abordarán sus vivencias en la cuarta edición de Tanit Ibiza Congress & Awards, que contará con una entrevista a Cayetana Guillén Cuervo y con una mesa redonda en la que Fabiola Martínez, Cristina Oria y Cristina Cabañas harán un repaso de su trayectoria y proyectos profesionales y solidarios.