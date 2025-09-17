Así sería el metro de Ibiza: paradas en discotecas, puestas de sol y restaurantes de moda

La artista Cindy Houdini ha dado vida a un proyecto imaginario que ha captado la atención de residentes y visitantes: Ibiza Tube Map 2025, una red ficticia de metro que transforma Ibiza en un entramado subterráneo de más de un centenar de estaciones.

El mapa fue presentado recientemente en la galería Agony + Ecstasy Gallery, en Ibiza. Se trata de una creación artística que también está a la venta como edición limitada impresa en papel. El diseño se inspira en los clásicos planos de metro urbanos, especialmente en estilos como el del metro de Londres, adaptando ese lenguaje gráfico tan icónico para representar la isla.

Lo que pretende Houdini es reinterpretar la identidad contemporánea de la isla: sus playas, vida nocturna, gastronomía, naturaleza, restaurantes, rincones culturales; todos esos espacios convertidos en estaciones de metro.

Líneas, estaciones y recorrido

El mapa incluye más de un centenar de estaciones, organizadas en varias líneas temáticas. Algunas de las líneas principales con sus nombres son Disco Line, Matutes Line, Es Vedrà Line y Guiri Line.

Las paradas más peculiares son las que hacen referencia a discotecas, restaurantes icónicos, playas famosas o puntos turísticos: la idea es que puedas ‘viajar’ de una fiesta a una puesta de sol o a un restaurante como si cambiaras de línea de metro.

¿Cuál sería el trayecto más largo?

Como es una red imaginaria, no hay métricas de distancia real como kilómetros exactos de túnel. Pero, dado que una línea (como la Es Vedrà Line) va hasta el islote de es Vedrà, podríamos considerar ese trayecto como uno de los “más largos” en el plano ideado por Houdini.

No se especifica si las líneas cubren toda la isla por completo (como hacia todos los pueblos más pequeños), pero sí las zonas de interés turístico, playas, clubes y puntos de referencia culturales.

¿Podría ser una realidad?

En términos reales, tener un metro en Ibiza plantea muchos retos: geográficos (terreno, relieves, presencia costera), coste de infraestructura, densidad de población, impacto ambiental, permisos, etc. Hasta ahora, el proyecto es simplemente arte, un ejercicio imaginativo, no una propuesta formal, por lo que no parece algo cercano en un futuro inmediato.