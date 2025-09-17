Santa Eulària celebrará el Día Internacional de las Personas Mayores con la iniciativa ‘Temps d’Or’

Santa Eulària se prepara para vivir por primera vez una celebración dedicada a las personas mayores con la iniciativa ‘Temps d’Or’, que se desarrollará los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, proclamado por la ONU el 1 de octubre.

El objetivo de esta efeméride es reflexionar sobre el crecimiento demográfico de las personas mayores en la sociedad y la necesidad de impulsar nuevas políticas y programas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Desde 2023, el Ayuntamiento de Santa Eulària trabaja de manera continuada por el envejecimiento activo y saludable, en coordinación con los clubes de mayores del municipio. “Este año, el Ayuntamiento ha organizado un completo programa de eventos que destaca la importancia de una vejez digna, activa e inclusiva. La iniciativa busca no solo celebrar el paso del tiempo, sino también promover un envejecimiento saludable, potenciar la participación social y reforzar la identidad y el papel crucial de las personas mayores en nuestra sociedad”, señala el Consistorio en un comunicado.

Caminata cultural saludable

Los actos comenzarán el 30 de septiembre con una caminata cultural saludable, pensada para fomentar la actividad física y la presencia de las personas mayores en los espacios públicos. Para facilitar la participación, se habilitará transporte adaptado y autobuses desde las parroquias de Jesús, Puig d’en Valls, Santa Gertrudis y Sant Carles, con acompañamiento de monitores especializados. La ruta partirá de la plaza del Ayuntamiento e integrará cultura, movimiento y convivencia en un ambiente festivo.

Homenaje con humor y música

El 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, tendrá lugar un homenaje en el Palacio de Congresos con la actuación del humorista Agustín ‘El Casta’, galardonado con el Premio Ramon Llull 2025. La jornada incluirá una merienda compartida y la visita a una exposición de información y recursos para el bienestar de las personas mayores, con la participación de instituciones, clubes y proyectos relacionados con el envejecimiento activo.

Tras el espectáculo, varios grupos de personas mayores compartirán una muestra de sus actividades de gimnasia a través del baile, incluidas en su programa anual, como ejemplo de envejecimiento saludable. La programación la presentará y dinamizará el periodista Agustín Prades.

Conferencia de Javier Yanguas

El 2 de octubre, el experto en envejecimiento y psicología Javier Yanguas ofrecerá una conferencia en el Teatro España abierta al público general y especialmente dirigida a profesionales del ámbito sociosanitario. El objetivo será fomentar el conocimiento y la sensibilización hacia una vejez activa y saludable.

La concejala de Igualdad, Transparencia y Acción Social, Toñi Picó, destacó la importancia de esta iniciativa: “Las personas mayores son una fuente inagotable de sabiduría, experiencia y ejemplo de vida activa y digna. Esta celebración es un reconocimiento a su importancia social y un compromiso de seguir promoviendo su bienestar y participación en nuestra comunidad”.