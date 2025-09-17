Sant Josep invertirá medio millón de euros en modernizar sus colegios más antiguos

El Ayuntamiento de Sant Josep de destinará medio millón de euros a la modernización de tres de sus centros educativos más antiguos: Can Guerxo, L’Urgell y Sant Jordi. La inversión se enmarca en el convenio firmado con la Conselleria de Educación, que ahora debe licitarse, y tiene como objetivo "garantizar unas infraestructuras adecuadas para ofrecer una enseñanza de calidad", destaca el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

Esta actuación se suma a los trabajos de mantenimiento y mejora que el consistorio viene realizando en los últimos meses en varios colegios del municipio. Entre las intervenciones ejecutadas destacan tareas de pintura, reparación de instalaciones, adecuación de patios y sustitución de protecciones deterioradas en zonas de juego. “Desde el Ayuntamiento trabajamos de manera constante para mejorar las condiciones educativas de nuestros centros, con el fin de asegurar un entorno seguro y adaptado a las necesidades de nuestros niños”, ha señalado la concejala de Educación, María José Ríos.

Uno de los cambios más visibles ha sido la renovación de los parques infantiles. En respuesta a las "demandas de las familias", destaca el Consistorio, se retiraron los areneros de los colegios Can Guerxo y Can Raspalls, sustituidos por superficies de microcemento, más higiénicas y seguras.

Frente al calor

Asimismo, el Ayuntamiento ha impulsado medidas para hacer frente a las altas temperaturas estivales, como la instalación de fuentes de ósmosis con agua fresca, ventiladores y equipos de aire acondicionado, además de toldos en el colegio Ses Planes para proporcionar sombra en los patios.

La mejora también alcanza a los alumnos con necesidades educativas especiales. En el colegio L’Urgell se han colocado paneles fonoabsorbentes para reducir el ruido en las aulas, favoreciendo la concentración y el bienestar de los estudiantes con sensibilidad acústica.

"Con esta combinación de actuaciones inmediatas y la futura inversión de medio millón de euros, Sant Josep busca reforzar la seguridad, el confort y la calidad educativa en todos sus centros escolares", concluye la nota del Ayuntamiento.