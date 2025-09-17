Roban 600 euros de la caja de una tienda de moda Adlib de la Marina en Ibiza
"Seguimos con robos y todo en la Marina, en pleno mes de septiembre", lamenta la víctima del robo
La diseñadora Piluca Bayarri ha sufrido un robo en su tienda ubicada en el barrio de la Marina de Ibiza este martes por la noche. El ladrón rompió el candado de la puerta y se llevó el dinero de la caja, 600 euros en total, según ha denunciado a este diario la propietaria del negocio ubicado en la la calle de sa Creu.
"Seguimos con robos y todo en la Marina, en pleno mes de septiembre", señala la víctima del robo.
"Estoy desesperada, llevo desde las siete de la mañana dando vueltas hasta que abra todo el mundo", lamenta Bayarri. La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, ha precintado el establecimiento. La Policía científica busca huellas que ayuden a desvelar la identidad del autor o autores de los hechos.
"Se han llevado toda la caja con el dinero de cambio", explica la diseñadora de moda Adlib, que asegura que a una comerciante de al lado el martes le entraron dos personas y le intentaron robar. La diseñadora pide más seguridad en el barrio.
