Los repartidores de Glovo en Ibiza, en huelga por sus derechos

Empleados de una subcontrata que trabaja para Glovo en Ibiza se han declarado en huelga, según comunicaron ellos mismos el martes por la noche, después del primer mediodía de parón. Un portavoz de los trabajadores aseguró que de los alrededor de 80 riders que tiene esta empresa unos 40 secundaron el paro lo que, según señalaron, puso en un brete al servicio de reparto de comidas, ya que apenas se pudieron hacer servicios y, en consecuencia, los restaurantes apenas podían aceptar pedidos.

“La gota que ha colmado el vaso” ha sido un cambio en el sistema: “Antes, si salía un pedido a cierta distancia podías rechazarlo, pero ahora no podemos, nos vemos obligados a hacer repartos a siete o diez kilómetros. Con eso trabajas una hora para ganar 3,5 euros”.

Según relatan los trabajadores, que se hicieron una foto durante la asamblea en la que tomaron la decisión, llevan tiempo tratando de negociar mejores condiciones con la empresa (Grupo Noriega), que destacan que es “una subcontrata de Glovo”. Muchos de los repartidores se encuentran en situación irregular, por lo que la respuesta que reciben desde la empresa es que "no tienen derecho a exigir buenas condiciones". Para más inri, según aseguró uno de los empleados que se ha puesto en contacto con este medio, la empresa acumula ya una denuncia por falsos autónomos en Zaragoza.

De momento, el plantón de los trabajadores, que quieren ponerse en contacto con sindicatos para que les ayuden, es indefinido. “Lo hemos hecho en un momento de alta demanda, a mediodía y por la noche, y seguiremos. Este mediodía [por el del martes] ya hemos bloqueado la plataforma porque no había repartidores”, apunta el portavoz de los trabajadores, que señala que, algunos días, pueden llegar a hacer más de cien kilómetros con la bicicleta repartiendo pedidos. Y eso, indica, sin apenas salir del centro y los alrededores de la ciudad.

Hoy estos trabajadores volverán a reunirse a las 13 horas, tras lo que iniciarán una marcha de protesta, junto a sus vehículos, por las calles de Ibiza para reivindicar sus derechos laborales.