Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Sant Antoni denuncia la improvisación en la apertura de la nueva escoleta de Sant Rafel

Según los socialistas, el centro ha tenido que recurrir a un grupo electrógeno instalado en la calle debido a problemas con el suministro eléctrico

Generador en la escoleta de Sant Rafel

Generador en la escoleta de Sant Rafel / PSOE

Redacción Ibiza

El PSOE de Sant Antoni de Portmany ha criticado la improvisación en la puesta en marcha de la nueva escoleta de Sant Rafel, inaugurada la semana pasada por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, junto al conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, y otros cargos del Partido Popular como Vicent Marí y Neus Mateu.

Según los socialistas, el centro ha tenido que recurrir a un grupo electrógeno instalado en la calle debido a problemas con el suministro eléctrico, lo que provocó que en la jornada de ayer la escoleta se quedara sin aire acondicionado. Esta situación, aseguran, dejó a niños y trabajadores expuestos a altas temperaturas y a una “calor insoportable”.

“El PP ha cometido una grave irresponsabilidad inaugurando un centro educativo sin garantizar las condiciones básicas de bienestar para los menores y el personal”, señalaron desde la formación.

El PSOE denuncia además que el acto inaugural se convirtió en “un ejercicio de propaganda política de Marga Prohens y el resto de cargos del PP, más preocupados por hacerse fotos con los niños que por asegurar el correcto funcionamiento de la escoleta”.

Noticias relacionadas y más

La agrupación socialista exige tanto al Govern balear como al Ayuntamiento de Sant Antoni que resuelvan de forma inmediata los problemas eléctricos y que ofrezcan explicaciones públicas sobre los motivos por los que se inauguró el centro sin disponer de un suministro estable. Asimismo, reclaman saber cuánto tiempo tendrán que esperar las familias para que la escoleta funcione con normalidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
  2. Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
  3. La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
  4. El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
  5. He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores
  6. Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
  7. Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza
  8. Una influencer de gastronomía en Ibiza: 'La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!

Vila pide estudiar si se puede reducir el vallado de las obras del Mercat Vell

Vila pide estudiar si se puede reducir el vallado de las obras del Mercat Vell

La FP arranca en Baleares con casi 21.000 alumnos: Ibiza y Formentera suman 1.677 plazas y un nuevo ciclo de moda en la Escuela de Arte

La FP arranca en Baleares con casi 21.000 alumnos: Ibiza y Formentera suman 1.677 plazas y un nuevo ciclo de moda en la Escuela de Arte

La mejor gastronomía y mucha cerveza en el Recinto Ferial de Ibiza

La mejor gastronomía y mucha cerveza en el Recinto Ferial de Ibiza

Plan de choque contra la sequía en Ibiza: Vila presenta una batería de medidas

Plan de choque contra la sequía en Ibiza: Vila presenta una batería de medidas

Vivienda en Ibiza: alquilan habitaciones para vivir en un velero

Vivienda en Ibiza: alquilan habitaciones para vivir en un velero

El PSOE de Sant Antoni denuncia la improvisación en la apertura de la nueva escoleta de Sant Rafel

El PSOE de Sant Antoni denuncia la improvisación en la apertura de la nueva escoleta de Sant Rafel

El grupo L'Arannà presenta su disco en Sant Jordi

El grupo L'Arannà presenta su disco en Sant Jordi

Un coche cae al mar en Ibiza al intentar remolcar una moto de agua

Un coche cae al mar en Ibiza al intentar remolcar una moto de agua
Tracking Pixel Contents