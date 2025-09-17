El PSOE de Sant Antoni denuncia la improvisación en la apertura de la nueva escoleta de Sant Rafel

El PSOE de Sant Antoni de Portmany ha criticado la improvisación en la puesta en marcha de la nueva escoleta de Sant Rafel, inaugurada la semana pasada por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, junto al conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, y otros cargos del Partido Popular como Vicent Marí y Neus Mateu.

Según los socialistas, el centro ha tenido que recurrir a un grupo electrógeno instalado en la calle debido a problemas con el suministro eléctrico, lo que provocó que en la jornada de ayer la escoleta se quedara sin aire acondicionado. Esta situación, aseguran, dejó a niños y trabajadores expuestos a altas temperaturas y a una “calor insoportable”.

“El PP ha cometido una grave irresponsabilidad inaugurando un centro educativo sin garantizar las condiciones básicas de bienestar para los menores y el personal”, señalaron desde la formación.

El PSOE denuncia además que el acto inaugural se convirtió en “un ejercicio de propaganda política de Marga Prohens y el resto de cargos del PP, más preocupados por hacerse fotos con los niños que por asegurar el correcto funcionamiento de la escoleta”.

La agrupación socialista exige tanto al Govern balear como al Ayuntamiento de Sant Antoni que resuelvan de forma inmediata los problemas eléctricos y que ofrezcan explicaciones públicas sobre los motivos por los que se inauguró el centro sin disponer de un suministro estable. Asimismo, reclaman saber cuánto tiempo tendrán que esperar las familias para que la escoleta funcione con normalidad.