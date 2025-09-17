Pocholo en 'Masterchef Celebrity': "Este plato es es Vedrà, la montaña ésa que hay en Ibiza"
El famoso visita la nueva edición del 'reality' de cocina y diseña un plato pensando en Ibiza
"Esto es es Vedrà, la montaña ésa que hay en Ibiza". Así define Pocholo Martínez Bordiú el plato que preparó para los jueces en la nueva edición de 'Masterchef Celebrity', a cuyo plató hizo una visita. El popular personaje acudió a una de las pruebas iniciales con un ingrediente sorpresa que los participantes debían incluir en las recetas que debían preparar: un limón de mar.
Pocholo, cómo no, llevaba este elemento en su popular mochila, que abrió en la mesa de los jueces, donde abrieron uno de estos curiosos elementos, de un potente color amarillo en su interior y con un toque cítrico, de ahí su nombre. Un regalo que fue, en realidad, un reto para los concursantes, que se quedaron sin tener muy claro qué preparar con ello. finalmente, muchos optaron por usar este marino ingrediente para aderezar salsas o mayonesas.
"He hecho un crujiente de pasta filo, he empanado con panko una corvina y luego he hecho un crujiente de patata", describe Pocholo, vestido con una chaquetilla de chef estampada de piel de vaca, su plato. "Luego he hecho una emulsión de mayonesa con limón de mar y un pico de gallo con cilantro, tomate...", continúa describiendo su plato a los jueces, que le observan alucinados. "Qué locura", comenta Pepe Rodríguez.
"Le voy a poner el collar", comenta Pocholo, quitándose el vistoso collar que durante toda la prueba ha lucido y que coloca bordeando el plato en el que sirve la corvina, emplatada en unas conchas. "No hay por qué ponerlo todo", comenta Rodríguez. "¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Que lo ponga!", apunta, emocionada, Samantha Vallejo-Nágera, mientras el famoso coloca el collar en el plato.
"Falta un aire que he hecho para darle un toque cítrico", indica antes de explicar que ha bautizado el plato como el popular islote de la costa oeste de la isla. "Qué bien le va el aliño... ¡Es un platazo!", sentencia Rodríguez, que pide a Pocholo que les acompañe para la valoración de los platos preparados por los celebrities de esta edición con el limón de mar.
