Plan de choque contra la sequía en Ibiza: Vila presenta una batería de medidas

El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado este miércoles una batería de medidas para hacer frente a la alerta por sequía decretada recientemente por el Govern balear. Entre ellas destaca que la empresa concesionaria del servicio de agua, Aqualia, "duplicará de forma inminente la plantilla destinada a la detección de fugas". Lo ha anunciado el teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, tras la Comisión Municipal de Sequía, en declaraciones facilitadas por el Consistorio.

Otra imagen de la reunión, que ha estado presidida por el alcalde. / Vicent Marí

Y es que el Plan de Gestión Sostenible del Agua (PGSA) y Plan de Especial de actuaciones de alerta y eventual sequía de Baleares (Pesib) establece que hay que activar una serie de medidas; entre ellas, constituir la Comisión Municipal de Sequía, cuya tarea es realizar un seguimiento de la situación.

Asimismo, Vila dejó de usar agua de pozo el 11 de septiembre. "Es 100% agua desalada. Según el Plan de Gestión, podíamos estar utilizando agua subterránea hasta el 30 de septiembre, pero lo hemos adelantado", ha señalado Grivé.

Por otro lado, "está prohibido llenar piscinas y así se comunicará vía sms, o limpiar una terraza con una manguera o sistemas de lámina de agua en vez de con una fregona", y hay prohibiciones para particulares y negocios, como que los riegos deben hacerse solo dos días por semana. "Todo esto está estipulado en el plan de gestión sostenible del agua", ha recalcado Grivé.

Además, se ha reducido la presión de la red de agua de la ciudad, una medida que, asegura el Ayuntamiento, causará "una reducción del consumo aún por cuantificar", si bien el teniente de alcalde señala que ya está teniendo efecto.

Grandes consumidores

"En cuanto a los grandes consumidores, a principios de verano se remitió a todos ellos un escrito instando a un consumo responsable, y a que tomasen medidas de ahorro, lo que ha llevado a una reducción global del 8% respecto al año anterior. Por su parte los puertos deportivos de la ciudad han reducido un 27% sus consumos este verano", detalla el Ayuntamiento en un comunicado, en el que añade que "para dar seguimiento a este asunto se ha realizado un estudio detallado y continuo de los consumos de grandes consumidores, para que cumplan con la recomendación del plan hidrológico de 250 litros por persona y día". "Y a los pocos establecimientos que superan esta cifra se les realizará una nueva comunicación instándoles a bajar su consumo, con consejos de uso responsable del agua".

Vila destaca que las empresas náuticas no podrán utilizar agua corriente para desalar las embarcaciones, y las empresas de lavado de coches deberán contar con sistemas de reutilización de agua.

La Comisión Municipal de Sequía la forman los responsables y técnicos vinculados a la gestión del agua, la seguridad y la protección civil. La ha presidido el alcalde Rafael Triguero y ha contado con la participación de varios concejales del equipo de gobierno y de los grupos de la oposición, funcionarios, representación de Protección Civil y la empresa municipal de agua, el director de comunicación del Ayuntamiento y el conseller insular de Gestión Ambiental, Ignacio José Andrés Roselló.