Multa de 270 euros por liarla en un vuelo de Ryanair de Ibiza a Alicante

Una de las trifulcas de este verano en un vuelo de Ryanair se ha saldado con una multa de 270 euros para el pasajero. El hombre, que viajaba de Ibiza a Alicante el pasado 4 de junio en el vuelo FR7567 agredió físicamente a un miembro de la tripulación durante el trayecto. Los detalles sobre el conflicto no han trascendido, pero ahora los tribunales de Alicante han condenado al pasajero "conflictivo" al pago de esta sanción a la compañía.

Ryanair ha celebrado la decisión y ha informado de ella en un comunicado en el que ha destacado que se compromete a "garantizar que todos los pasajeros y la tripulación viajen en un entorno cómodo y libre de estrés, sin interrupciones innecesarias causadas por una pequeña minoría de pasajeros conflictivos".

"Ryanair tiene una estricta política de tolerancia cero hacia el mal comportamiento de los pasajeros y continuará tomando medidas para combatir estas conductas en beneficio de la gran mayoría de aquellos que no perturban los vuelos", ha apuntado la aerolínea.

En este sentido, la directora de Comunicación de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha afirmado que la empresa acoge "con satisfacción" la condena de un tribunal de Alicante a este pasajero "conflictivo", cuyo "comportamiento inexcusable interrumpió un vuelo de Ibiza a Alicante en el pasado mes de junio".

"Esto demuestra solo una de las muchas consecuencias que enfrentarán los pasajeros que interrumpan los vuelos como parte de la política de tolerancia cero de Ryanair. Esperamos que esto evite aún más el comportamiento conflictivo en los vuelos para que tanto los pasajeros como la tripulación puedan viajar en un entorno cómodo y respetuoso", ha sentenciado.