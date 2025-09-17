Vila pide estudiar si se puede reducir el vallado de las obras del Mercat Vell

El Ayuntamiento de Ibiza ha pedido estudiar si se puede reducir la distancia que hay entre el vallado de las obras del Mercat Vell y el edificio como tal, ya que empresarios de la zona denuncian que está provocando una pérdida de actividad.

El vallado del Mercat Vell, desde otra perspectiva. / Toni Escobar

"La valla está desproporcionadamente separada del edificio, lo que provoca que apenas quede espacio para que la gente pase. Entendemos que tienen que hacer la obra, pero no esa valla tan desproporcionada", expresa la persona responsable de un negocio del barrio, quien asegura que en esta parte de la ciudad están notando "una importante reducción de clientela"; en su caso, de "hasta el 40% muchos días" desde que se colocó la valla a comienzos de septiembre.

Desde el equipo de gobierno municipal explican a este diario que "se ha comunicado esta petición de los comerciantes a la dirección de obra, que dice que por ahora, en esta fase, el vallado tiene que ser así por motivos de seguridad". "Ahí se está picando y entra maquinaria a descargar material. Debe haber espacio suficiente para maniobrar, descargar y trabajar. Podría saltar un cascote y darle a alguien, así que al vallar hay que darle margen. Son medidas de seguridad para proteger a los viandantes, a los propios comercios y a todos", sostiene el Ayuntamiento.

Todavía no es posible

De todos modos, la institución municipal afirma que ha estudiado medidas y ha solicitado a la dirección de obra que, "en cuanto sea posible reducir ese vallado y acercarlo más, se haga", pero las mismas fuentes reiteran que, en esta fase de la reforma, por motivos de seguridad todavía no es posible.

"Estamos hablando con el Ayuntamiento desde hace 15 días, pero nos dan largas y no solucionan el problema. Llevamos unos diez días en los que nos han estado diciendo que la parte de acceso a la zona de obras la van a sacar ya porque se han dado cuenta de que es muy exagerada. Pero sigue sin quitarse", añade la persona afectada que se ha puesto en contacto con este diario, en referencia a una de las esquinas del Mercat Vell, por donde acceden los vehículos que trabajan en estas obras.

El equipo de gobierno municipal asegura haber trasladado la petición de los comerciantes a la dirección de obra, que "reducirá o acercará el vallado en cuanto su operativa y seguridad lo permita".

Fondos europeos

El Consistorio asegura estar "al tanto de estas molestias" e indica que pospusieron el inicio de las obras a septiembre, "ya a contrarreloj", para que no coincidiesen con la temporada alta y que a la vez puedan estar finalizadas en diciembre. Y es que la reforma está sujeta a fondos europeos suministrados a través de los Fondos de Capitalidad y si no se termina en dicho plazo, el municipio "podría perder la financiación".

En todo caso, el Ayuntamiento admite que las obras siempre causan molestias. "Pero estamos iniciando una transformación de la ciudad que va a traer muchos proyectos. Habrá muchas obras en la ciudad y agradecemos a los vecinos y comerciantes su comprensión. Entendemos y estamos al tanto de sus quejas, trabajamos para minimizar las molestias". Además, añade que tienen un diálogo "constante" con la asociación de Comerciantes de la Marina, que "no ha manifestado ningún problema con las obras", por lo que las quejas vienen de "casos concretos".

Por otro lado, el Consistorio concluye que esta reforma del Mercat Vell se lleva a cabo para "tener un mejor mercado en unos meses, lo que también será a muy bueno para el barrio". Comerciantes de la zona recalcan que entienden la necesidad de esta obra, pero critican que la amplitud de la zona vallada es "desproporcionada".