La mejor gastronomía y mucha cerveza en el Recinto Ferial de Ibiza

El Recinto Ferial de Ibiza se prepara para recibir este viernes y sábado, 19 y 20 de septiembre, la 3ª Feria Gastro Ibiza y Formentera, un evento que reivindica el producto local y la cocina de las Pitiusas con degustaciones, showcookings, mesas redondas y música en directo. La cita se celebra junto a la 18ª Feria de la Cerveza de Ibiza, que ofrecerá más de 300 referencias de esta bebida.

En esta edición destaca el gran stand de Sabors d’Eivissa, coordinado por el Consell a través de Ibiza Travel, que contará con las cooperativas Agroeivissa, Ecofeixes y la Cooperativa Ramadera d’Eivissa. Allí se podrán adquirir hamburguesas de porc negre, llonguets de sobrasada o patata roja ibicenca frita.

Más de una decena de restaurantes y food trucks participarán en el evento, entre ellos Ca n’Alfredo, Tierra de Ibiza, Trattoria del Mar, Can Mario, Camàlic o Ficus, además de propuestas como Jamones Los Andaluces, Salewski Artesanos y Sa Trugeta. Como novedad, este año se suma un espacio para la repostería tradicional con Can Rei y Heladería 97-12º, que presentará un original helado de cerveza como guiño a la feria hermana.

Programa

La inauguración tendrá lugar el viernes 19 a las 19 horas con la inauguración oficial a cargo de David Pomar y la actuación de Sa Colla De Sa Bodega. Después se celebrará una mesa redonda sobre el potencial del producto local que reunirá a productores y cocineros como Óscar Molina (La Gaia) o Catalina y Nuria Riera (Ca n’Alfredo). La jornada incluirá también una cata-maridaje de vinos de Can Rich con propuestas gastronómicas de Sabors d’Eivissa, y música de DJ Javi Box y DJ Sr. Cardona.

El sábado 20 se celebrarán varios showcookings a cargo de los restaurantes Ca n’Alfredo, que presentará sus premiados calamares rellenos de sobrasada, Tierra de Ibiza, que mostrará la elaboración de la tradicional frita de polp, y Trattoria del Mar, que desarrollará ante los asistentes un plato familiar de raíces italianas en el que destacarán las verduras de Ibiza, seguidos de la música de DJ Toni Torres y del dúo Petit & Vázquez (La Movida), que cerrarán el evento.

Espacio solidario

Las ferias contarán además con un stand de la Asociación Elena Torres, que pondrá a la venta camisetas diseñadas por Ágatha Ruiz de la Prada, libros y pulseras para recaudar fondos destinados a la investigación para la detección precoz del cáncer.

La Feria Gastro Ibiza y Formentera está organizada por Eventos Musicales Ibiza e Imam Comunicación, con el apoyo del Consell d’Eivissa, Ibiza Travel, el Govern balear y el Consell de Formentera, además de los ayuntamientos de la isla y empresas colaboradoras.