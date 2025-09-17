La mejor gastronomía y mucha cerveza en el Recinto Ferial de Ibiza
La cita de este fin de semana contará con un gran stand de Sabors d’Eivissa en el que el Consell d’Eivissa dará espacio a las Cooperativas Ramadera d'Eivissa, Agroeivissa y Ecofeixes
El Recinto Ferial de Ibiza se prepara para recibir este viernes y sábado, 19 y 20 de septiembre, la 3ª Feria Gastro Ibiza y Formentera, un evento que reivindica el producto local y la cocina de las Pitiusas con degustaciones, showcookings, mesas redondas y música en directo. La cita se celebra junto a la 18ª Feria de la Cerveza de Ibiza, que ofrecerá más de 300 referencias de esta bebida.
En esta edición destaca el gran stand de Sabors d’Eivissa, coordinado por el Consell a través de Ibiza Travel, que contará con las cooperativas Agroeivissa, Ecofeixes y la Cooperativa Ramadera d’Eivissa. Allí se podrán adquirir hamburguesas de porc negre, llonguets de sobrasada o patata roja ibicenca frita.
Más de una decena de restaurantes y food trucks participarán en el evento, entre ellos Ca n’Alfredo, Tierra de Ibiza, Trattoria del Mar, Can Mario, Camàlic o Ficus, además de propuestas como Jamones Los Andaluces, Salewski Artesanos y Sa Trugeta. Como novedad, este año se suma un espacio para la repostería tradicional con Can Rei y Heladería 97-12º, que presentará un original helado de cerveza como guiño a la feria hermana.
Programa
La inauguración tendrá lugar el viernes 19 a las 19 horas con la inauguración oficial a cargo de David Pomar y la actuación de Sa Colla De Sa Bodega. Después se celebrará una mesa redonda sobre el potencial del producto local que reunirá a productores y cocineros como Óscar Molina (La Gaia) o Catalina y Nuria Riera (Ca n’Alfredo). La jornada incluirá también una cata-maridaje de vinos de Can Rich con propuestas gastronómicas de Sabors d’Eivissa, y música de DJ Javi Box y DJ Sr. Cardona.
El sábado 20 se celebrarán varios showcookings a cargo de los restaurantes Ca n’Alfredo, que presentará sus premiados calamares rellenos de sobrasada, Tierra de Ibiza, que mostrará la elaboración de la tradicional frita de polp, y Trattoria del Mar, que desarrollará ante los asistentes un plato familiar de raíces italianas en el que destacarán las verduras de Ibiza, seguidos de la música de DJ Toni Torres y del dúo Petit & Vázquez (La Movida), que cerrarán el evento.
Espacio solidario
Las ferias contarán además con un stand de la Asociación Elena Torres, que pondrá a la venta camisetas diseñadas por Ágatha Ruiz de la Prada, libros y pulseras para recaudar fondos destinados a la investigación para la detección precoz del cáncer.
La Feria Gastro Ibiza y Formentera está organizada por Eventos Musicales Ibiza e Imam Comunicación, con el apoyo del Consell d’Eivissa, Ibiza Travel, el Govern balear y el Consell de Formentera, además de los ayuntamientos de la isla y empresas colaboradoras.
