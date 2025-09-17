El cruce de declaraciones entre SOS Vivienda y Gent per Formentera a cuenta de las caravanas que hay en la isla. El partido denuncia la actividad de ‘camping’ en la isla y la plataforma responde asegurando que no se trata de caravanas con uso turístico sino de trabajadores de Formentera que viven en ellas durante la temporada porque no encuentran vivienda.

Llama la atención

Los intentos de okupación que denuncian haber sufrido algunos vecinos de Platja d’en Bossa en sus edificios, algo que llega justo cuando la temporada está ya en sus últimas semanas y algunas de las viviendas que se han estado usando como alquiler turístico o para trabajadores de temporada se van quedando vacías. Cerrar las puertas y no dejar pasar a desconocidos son clave para complicar la okupación.

La alerta que hace el Centre d’Estudi i Prevenció de les Conductes Addictives (Cepca) de Ibiza sobre el aumento del consumo de los vapers y las bebidas energéticas entre los menores de la isla. Una situación que preocupa y que se suma a los consumos abusivos y adictivos que ya se intentaban prevenir: tabaco, porno, sustancias estupefacientes y juego online, principalmente.