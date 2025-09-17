Josefina Torres presenta su obra 'La deconstrucció de l'ànima' en Sa Nostra Sala

Sa Nostra Sala inaugura este jueves a las 20 horas la exposición 'La deconstrucció de l'ànima' de la pintora Josefina Torres. La muestra, organizada por el departamento de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell Insular, reúne obras que exploran la relación entre lenguaje, filosofía y creación artística con un enfoque poético.

La presentación oficial se celebró esta mañana en la sala de exposiciones con la participación de la tácnica de Patrimonio del Consell, Lina Sansano, junto al comisario de la galería Joan Albert Ribas, y la artista.

Filosofía de Jacques Derrida

Torres ha explicado que la muestra "está basada en la filosofía de Jacques Derrida, que cuestionaba la idea de que las palabras y los conceptos tienen un único significado fijo y universal". La artista ha querido ir más allá: "trasladar esta teoría a la pintura, profundizando en las características del alma y de lo más profundo del ser humano". El eje simbólico de la muestra es el color azul, asociado al alma, el equilibrio y la perfección, además de vincularse al Mediterráneo. El negro aparece como contrapunto, aportando enigma y profundidad.

La artista ibicenca está diplomada en Artes Visuales por la Escuela Tracor de Madrid, y ha expuesto su obra en Ibiza, Mallorca, Madrid, Alicante, Nueva York y Roma. En 2021 recibió el premio Vuit d'Agost de pintura del Consell de Ibiza.

La muestra permanecerá abierta hasta el 3 de octubre, de lunes a viernes de 10 horas a 13.30 horas y de 17.30 horas a 20.30 horas, y los sábados por la mañana.