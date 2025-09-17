Del jazz clásico al flamenco fusión para el festival Jazz Point Ibiza

Del jazz más clásico a la vanguardia o el flamenco fusión se darán cita en la sexta edición del festival Jazz Point Ibiza. Del 16 al 19 de octubre, la isla acogerá conciertos, jam sessions y clases magistrales en diferentes espacios, desde Santa Eulària hasta la ciudad de Ibiza, con un cartel que combina figuras consagradas como el trompetista Omar Kabir, Tal Cohen o la cantaora La Jose, y talentos emergentes, además de nombres bien conocidos en Ibiza como Andrés Coll o Murtiel Grossmann.

El festival arrancará el jueves 16 de octubre con una jam session inaugural en el WOM Radio Café de Santa Eulària, liderada por el polifacético Andrés Coll junto a músicos de primer nivel como Tal Cohen, Doug Weiss, Omar Kabir, Eric Person y Ricky Ford. Ese mismo día la música continuará en la azotea del Hotel The Standard, con la actuación de la cantante flamenca La Jose junto a Luis Gallo, y culminará con el 'Jazz Point Jam' en el restaurante Jara del mismo hotel.

La cantante La Jose / VIC LOZANO

El viernes 17, el Teatro Ibiza será el escenario del cuarteto de Muriel Grossmann, acompañads por Radomir Milojkovic, Abel Boquera, Uros Stamenkovic y Cristina Morales. La velada contará también con la Big Band Ciutat d’Eivissa y la participación especial de Omar Kabir a la trompeta.

El sábado 18 tendrá lugar la 'New York City/Ibiza Jazz Explosion', con Ricky Ford, Eric Person, Omar Kabir, Tal Cohen, Doug Weiss y Marc Miralta interpretando clásicos de Duke Ellington, Charles Mingus o Thelonious Monk.

La clausura

El festival cerrará en el ME Hotel de Santa Eulària con dos noches memorables: el domingo 19 con La Jose & Friends y el lunes 20, con un concierto en solitario del pianista Tal Cohen, que pondrá el broche final a cuatro días de excelencia musical.

El saxofonista Ricky Ford / Philippe Cibille

Además, varios artistas ofrecerán clases magistrales en Can Ventosa el sábado 18 al mediodía, abiertas a músicos locales que quieran aprender de primera mano de grandes referentes del jazz.

Organizado por Ibiza Music Agency y Joel Chriss Productions, con la colaboración del Consell de Eivissa, Ibiza Travel, Eivissa Cultural, Ayuntamiento de Eivissa, Jazz Point confirma su objetivo de "situar la isla en el mapa internacional del jazz, demostrando que la creatividad y la música también forman parte esencial de la identidad cultural de Ibiza", señalan los organizadores en una nota.

Más información y entradas en 👉 www.jazzpointibiza.com.