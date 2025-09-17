Entra en fase de pruebas la instalación para aprovechar el agua que se pierde desde hace 40 años en un 'parking' de Ibiza

Todo apunta a que el desperdicio del agua de un acuífero que ha estado vertiéndose en un parking en Ibiza durante 40 años llegará a su fin en cuestión de días, según expresa el concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé. El Ayuntamiento de Ibiza inició los trabajos para canalizar y utilizar dicho caudal, tal y como recogió este diario en marzo, y la alta complejidad de la obra ha alargado su finalización hasta ahora.

Los trabajos consistían en crear una red para que el agua se pudiese conducir desde el aparcamiento de un edificio de la confluencia de las calles González Abarca y Canarias hasta unos depósitos habilitados por el Consistorio en el instituto Sa Colomina. Esta agua se utilizará para limpieza, baldeo y "riego de supervivencia" de zonas verdes. Se calcula que en este aparcamiento han estado perdiéndose entre 200 y 500 toneladas al día.

Los depósitos permiten "una acumulación de hasta 30 metros cúbicos", en declaraciones de Grivé facilitadas por el gabinete de prensa municipal.

Entre este miércoles y mañana jueves, la instalación está en pruebas y es probable que a partir del viernes ya se pueda utilizar, aunque esto todavía no es seguro, ya que los servicios técnicos deben comprobar que funciona correctamente. En todo caso, quedan pocos días.