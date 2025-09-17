Ibiza y sus tradiciones vistas por la pintura de Susana Cardona y la escultura de Jaume Marí

Ibiza, sus tradiciones, la pintura de Susana Cardona y la escultura de Jaume Marí atrajeron el martes a numerosos entusiastas del arte y la cultura ibicenca que no quisieron perderse la inauguración de la exposición ‘Blat i ferro’ en el Club Diario de Ibiza.

El amor y el respeto por el folclore de las Pitiusas, que han convertido en motivo principal de las obras de la pintora formenterense Susana Cardona y del escultor ibicenco Jaume Marí, que coinciden por primera vez en una exposición.

Cardona muestra en el Club Diario de Ibiza algo más de una veintena de obras, la mitad de ellas inéditas. La mayoría de los cuadros están pintados con pigmentos naturales elaborados por ella misma, combinados, en algún caso, con óleo y acrílico. En el caso de Marí, las obras están realizadas con hierro reciclado y chapa corten que ha dado forma con el martillo, en frío.

‘Blat i ferro’ se puede visitar en el Club Diario de Ibiza hasta el 1 de octubre, de lunes a viernes de 11 a 13 horas y de 18 a 21 horas.