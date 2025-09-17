Ibiza y sus tradiciones vistas por la pintura de Susana Cardona y la escultura de Jaume Marí
Redacción
Ibiza, sus tradiciones, la pintura de Susana Cardona y la escultura de Jaume Marí atrajeron el martes a numerosos entusiastas del arte y la cultura ibicenca que no quisieron perderse la inauguración de la exposición ‘Blat i ferro’ en el Club Diario de Ibiza.
El amor y el respeto por el folclore de las Pitiusas, que han convertido en motivo principal de las obras de la pintora formenterense Susana Cardona y del escultor ibicenco Jaume Marí, que coinciden por primera vez en una exposición.
Cardona muestra en el Club Diario de Ibiza algo más de una veintena de obras, la mitad de ellas inéditas. La mayoría de los cuadros están pintados con pigmentos naturales elaborados por ella misma, combinados, en algún caso, con óleo y acrílico. En el caso de Marí, las obras están realizadas con hierro reciclado y chapa corten que ha dado forma con el martillo, en frío.
‘Blat i ferro’ se puede visitar en el Club Diario de Ibiza hasta el 1 de octubre, de lunes a viernes de 11 a 13 horas y de 18 a 21 horas.
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza
- Una influencer de gastronomía en Ibiza: 'La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!