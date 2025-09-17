Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El grupo L'Arannà presenta su disco en Sant Jordi

Actuará en la plaza el sábado a las 20.30 horas, en el marco de 'Units pel nostre parlar'

Anna Sala y Lara Magrinyà formaron el dúo L’arannà en 2019.

Nuria García

Literatura y música se combinan en Sant Jordi. El pueblo se prepara para recibir este sábado la actuación a cargo de L'Arannà, un concierto de música catalana que está integrado en la programación de 'Units pel nostre parlar'. La cita tendrá lugar en la plaza de la iglesia, a partir de las 20.30 horas, organizada por la asociación cultural de Ses Barsetes de Sant Jordi.

Las canciones interpretadas tienen un estilo pop electrónico experimental, inspiradas en los cuentos de la escritora Mercè Rodoreda. El dúo formado por la ibicenca Lara Magrinyà y Anna Sala, de Sant Feliu de Guíxols, ofrece su segundo concierto, en el que presentarán su álbum 'La Salamandra'. Además, harán un pequeño avance de su próximo trabajo, 'Turmarí', inspirado en la tradición pitiusa del 'cant redoblat'.

