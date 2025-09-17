La FP arranca en Ibiza y Formentera con 1.677 plazas y un nuevo ciclo de moda en la Escuela de Arte

El curso 2025-2026 de Formación Profesional comienza este viernes en Baleares con cifras récord: cerca de 21.000 alumnos matriculados y un total de 2.007 docentes, lo que supone 168 profesores más que el curso pasado.

Por islas, la distribución es la siguiente: Mallorca contará con 11.168 plazas y 1.513 docentes; Menorca dispondrá de 1.200 plazas y 219 profesores; mientras que en las Pitiusas se alcanzan 1.570 plazas en Ibiza y 107 en Formentera, con un total de 275 docentes (253 en Ibiza y 22 en Formentera).

En el caso de Ibiza, la oferta aumenta en 90 plazas respecto al curso anterior (+6,08 %), consolidando su crecimiento en el ámbito de la FP. En Formentera, aunque el número de plazas se mantiene estable, se implanta como novedad un grado superior de Educación Infantil en régimen de alternancia, que permitirá compaginar la formación en el aula con prácticas en empresas y entidades educativas de la isla.

La gran novedad en la oferta pitiusa es la incorporación del Grado Medio en Confección y Moda en la Escuela de Arte de Ibiza, un ciclo inédito hasta ahora que amplía la formación vinculada al diseño, la artesanía y la industria cultural. Esta titulación se enmarca en la apuesta del Govern por diversificar la FP y adaptarla a las demandas del mercado laboral de cada territorio.

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, subrayó que la Formación Profesional “es una herramienta fundamental para luchar contra el abandono escolar y favorecer la inserción laboral de los jóvenes”. Por su parte, la directora general de FP, Maria Isabel Salas, recordó que la matrícula en la segunda fase aún está abierta y que este viernes se publicarán las vacantes disponibles en la web de la Conselleria.

En total, Baleares ofrece este curso 128 ciclos diferentes y 160 certificados profesionales, repartidos en 57 institutos de secundaria, 11 centros integrados de FP, 19 concertados, 6 centros de adultos y 2 escuelas de arte.

Con este impulso, Ibiza y Formentera refuerzan su papel en el mapa de la FP balear, sumando nuevas oportunidades para la juventud pitiusa y consolidando una formación cada vez más variada, moderna y cercana a las necesidades del tejido productivo local.