Denuncian un intento de violación en Platja d'en Bossa
El 112 recibió el aviso, que llegó tanto a Policía Local como Nacional
“¿Te has enterado de lo del intento de violación? Ten cuidado”. Es la frase que más se ha repetido en las últimas horas entre los vecinos de Platja d’en Bossa más cercanos al paseo. La madrugada del martes se produjo un asalto a una mujer y desde entonces los temores, que ya existían, se han incrementado.
Según explican los vecinos, el suceso se produjo sobre las 5.30 horas de la mañana. El 112 recibió el aviso, que llegó tanto a Policía Local como Nacional. Es esta última la que se hizo cargo del caso al haber una denuncia.
A los vecinos el suceso no les ha pillado de sorpresa. Temían que algo así pasara algún día. El paseo tiene un elevado tránsito de personas durante la noche y la madrugada y, denuncian, apenas se ve policía por la zona. A esas horas transitan por el paseo grupos que vienen de fiesta de las discotecas de Platja d’en Bossa, quienes están de botellón en la playa, quienes duermen ahí, varios indigentes que han hecho de algunos rincones su casa y vecinos que vuelven o van al trabajo o que pasean a sus mascotas.
A la falta de presencia policial se suma, critican, la oscuridad del paseo, ya que muchas de las farolas, que funcionan con placas solares, hace tiempo que no funcionan, sumiendo algunas zonas en la penumbra más absoluta.
“Ya temíamos que esto pasaría algún día”, reitera otra vecina.
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.
