Dalt Vila creará una asociación de vecinos para canalizar las demandas del barrio

Los residentes en Dalt Vila crearán una asociación de vecinos para poder hacer llegar al Ayuntamiento de Ibiza de forma más directa las demandas referentes al barrio. El alcalde, Rafael Triguero y el concejal Juan Flores se han reunido este miércoles con un grupo de vecinos para abordar los problemas de la zona, después de que estos presentaran hace una semana 204 firmas en la sede del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), situado en el Cetis, con varias reclamaciones.

En concreto exigían mejor mantenimiento del barrio, más presencia policial y que haya más comunicación con los residentes antes de realizar obras públicas.

En el encuentro los vecinos han trasladado al alcalde sus peticiones, sobre todo en materia de movilidad y planificación de obras. Por su parte, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza en un comunicado, "el alcalde ha tomado nota de sus demandas y ha reforzado los canales de comunicación abiertos, para que sean informados de forma más directa de todo aquello que pueda afectar al barrio". Asimismo, Triguero se ha puesto a su disposición para ir tratando los asuntos planteados.

Peticiones

Entre los temas tratados, los vecinos han mostrado "preocupación y malestar respecto a las obras de la plaza de sa Carrossa". "Se han quitado zonas verdes y no entendemos por qué. Para lo poco que tenemos verde, lo quitan, quieren poner piedra o cemento", criticaron los vecinos cuando entregaron las firmas.

Otra de las reivindicaciones pasa por "las plazas de aparcamiento que se van a perder" con esta remodelación, ya que los vecinos ya van "muy justos" en este aspecto.

Por otra parte, los vecinos tampoco están de acuerdo con las exigencias que deben cumplir en base a la Comisión Insular para la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico .

"Cuando quieres hacer una reforma en casa tienes que pasar por la Ciotupha y, según el edificio, te dicen incluso los materiales que tienes que usar. No te dan libertad dentro de tu casa, pero resulta que ellos están cambiando, por ejemplo, las piedras de las vías sin respetar nada. Si es Patrimonio de la Humanidad, entiendo que después de levantarlas, para hacer las tuberías o lo que haya que hacer, deberían poner las mismas o algo lo más parecido posible", explicaba Rubén García, en referencia a la reciente reforma de las escaleras del inicio de la calle Pintor Mariano Tur de Montis, que critican.

A la hora de trasladar sus reivindicaciones, los residentes en Dalt Vila creen que el Consistorio se está aprovechando de que no existe una asociación de vecinos. Según asegura Arteche: "Seguramente ese es el motivo por el que no se nos tiene en cuenta y pasan absolutamente de nosotros. Está claro que lo están cogiendo como una excusa para hacernos el menor caso posible".