El Congreso obliga a AENA a consultar al Govern y a los consells las decisiones sobre los aeropuertos de las islas

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles por la tarde la enmienda del Partido Popular a la Ley de Navegación Aérea para dar voz a los consells y el Govern de les Illes Balears en las decisiones que tome AENA respecto a los aeropuertos de la Comunidad.

El portavoz adjunto José Vicente Marí ha señalado que “esta enmienda, que fue ampliamente apoyada por el Senado la semana pasada y lo ha sido también hoy en el Congreso, viene a confirmar el hecho de que el Partido Popular trabaja los temas que interesan en Balears y es capaz de sacarlos adelante, frente al Gobierno socialista”.

“Somos partidarios de que, en el marco del Estado autonómico, nuestras administraciones puedan participar ayudando en las decisiones que se adoptan en nuestros aeropuertos, al igual que ocurre con los puertos del Estado. Es, por tanto, muy importante para nosotros que haya sido aprobada y la ley recoja este hecho”, ha añadido.

Marí Bosó en el Congreso de los Diputados / PP

“Fruto de ello, nuestros compañeros del Senado introdujeron una enmienda por la cual AENA tiene que tener en cuenta y consultar a Govern y consells respecto de la elaboración del documento de regulación aeronáutica, en el que se establecen las condiciones mínimas y las cuestiones relativas a los servicios y operaciones aeroportuarias”, ha concluido Marí.