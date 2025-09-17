El Congreso obliga a AENA a consultar al Govern y a los consells las decisiones sobre los aeropuertos de las islas
La enmienda a la Ley de Navegación Aérea fue presentada por el Partido Popular
El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles por la tarde la enmienda del Partido Popular a la Ley de Navegación Aérea para dar voz a los consells y el Govern de les Illes Balears en las decisiones que tome AENA respecto a los aeropuertos de la Comunidad.
El portavoz adjunto José Vicente Marí ha señalado que “esta enmienda, que fue ampliamente apoyada por el Senado la semana pasada y lo ha sido también hoy en el Congreso, viene a confirmar el hecho de que el Partido Popular trabaja los temas que interesan en Balears y es capaz de sacarlos adelante, frente al Gobierno socialista”.
“Somos partidarios de que, en el marco del Estado autonómico, nuestras administraciones puedan participar ayudando en las decisiones que se adoptan en nuestros aeropuertos, al igual que ocurre con los puertos del Estado. Es, por tanto, muy importante para nosotros que haya sido aprobada y la ley recoja este hecho”, ha añadido.
“Fruto de ello, nuestros compañeros del Senado introdujeron una enmienda por la cual AENA tiene que tener en cuenta y consultar a Govern y consells respecto de la elaboración del documento de regulación aeronáutica, en el que se establecen las condiciones mínimas y las cuestiones relativas a los servicios y operaciones aeroportuarias”, ha concluido Marí.
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza
- Una influencer de gastronomía en Ibiza: 'La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!