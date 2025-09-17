Un ciclo de conferencias redescubre el legado de personajes ilustres de la historia de Ibiza

La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (AAMAEF), en colaboración con el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF), presenta una nueva edición del ciclo de conferencias “Personajes de nuestra historia”, una iniciativa divulgativa que invita a conocer de cerca a figuras que dejaron una huella profunda en la cultura y la sociedad de la isla.

Este ciclo, que celebra ya su sexta edición, ha dado lugar además a una colección de publicaciones bajo el mismo título, consolidando su compromiso con la difusión del patrimonio humano y cultural de Ibiza y dando continuidad a las cinco entregas anteriores ya publicadas.

Cinco personajes

A lo largo de cinco sesiones, especialistas de distintas disciplinas acercarán al público la vida y obra de personalidades relevantes del pasado insular. Así, la historiadora Ana Mezquida Orti hablará sobre el arqueólogo y director del MAEF José Mª Mañá de Angulo; Emilio Pou Feliu repasará la trayectoria del ingeniero de Obras Públicas Emilio Pou Bonet; y Susana Cardona Torres dedicará su ponencia al terrisser Joan Planells Riera, conocido como 'Daifa'. Por su parte, Jordi H. Fernández Gómez recordará la figura de la arqueóloga Miriam Astruc, mientras que Hortensia Blanco Sánchez pondrá en valor el legado de la maestra bordadora Josefa Bonet Costa, 'Pepa Bernada'.

Las conferencias se celebrarán del 22 al 26 de septiembre en la Sala de Actos del Museo Arqueológico (Vía Romana, 31, Ibiza) a las 19 horas, con entrada gratuita y aforo limitado a 80 personas.

'Nit de la Recerca'

Por otra parte, la Noche Europea de la Investigación, que se celebra cada año el último viernes de septiembre en más de 300 ciudades de 30 países, volverá a tener presencia en Ibiza a través del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) el día 26. Este evento, impulsado por la Comisión Europea desde 2005 dentro de las acciones Marie Sktodowska-Curie, busca acercar la ciencia a la ciudadanía y poner en valor la labor del personal investigador y su impacto en la vida cotidiana.

El MAEF ha organizado para el 26 de septiembre dos actividades abiertas al público y gratuitas, que se celebrarán en el Museo Monográfico Puig des Molins (Vía Romana, 31, Ibiza) el escape room: 'El hilo rojo', entre las 17.30 y 18.30 horas. Dirigida a público familiar e infantil a partir de 8 años, esta propuesta permitirá descubrir los secretos de los tejidos antiguos a través de un recorrido interactivo por las salas del museo, inspirado en las piezas arqueológicas, las herramientas de hilar y tejer y los mitos asociados a ellas.Y la citada Conferencia: 'Josefa Bonet Costa, Pepa Bernada, maestra bordadora', a cargo de Hortensia Blanco Sánchez, directora del MAEF, a las 19 horas.

Con estas propuestas, el MAEF se suma a un evento europeo de referencia que pretende despertar la curiosidad científica y reforzar la participación ciudadana en la investigación y la cultura.