Calendario solidario de Apneef para 2026 con "27 estrellas"

La Fundación Pacha y la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef) presentan su calendario solidario 2026. Este año la iniciativa cuenta con la participación de 27 niños y niñas, todos ellos usuarios de la asociación.

“Estas personas son estrellas. Se lo pasaron en grande durante los días de las sesiones fotográficas. Posan y se visten al estilo de Rihanna o Beyoncé”, indica Alberto Amador, director artístico del proyecto, quien añade: “Se me pone la piel de gallina solo recordar los momentos que he compartido con ellos”.

Portada del calendario solidario 2026 de Apneef y Pacha. / Toni Escobar

Para la gerente de Apneef, Carmen Boned, el calendario tiene como objetivo “concienciar a la población sobre la situación de las personas con necesidades especiales, al mismo tiempo que se muestra la labor de la asociación y se da voz a sus usuarios”.

Además de la visibilización y la concienciación, el calendario —que tiene un precio de seis euros por unidad— persigue otro propósito, según explica Boned: “Con lo recaudado en la venta de los ejemplares conseguimos prácticamente el dinero suficiente para la contratación, durante un año, de un profesional especializado en las necesidades de los usuarios de la asociación”.

4.000 ejemplares

En 2025 las páginas del calendario estuvieron protagonizadas por un total de 63 niños y niñas, la edición con mayor participación hasta la fecha. Este año, en cambio, participan menos de la mitad. La considerable reducción se debe a “la dificultad de incluir a tantos niños en tan pocas páginas”. “Es complicado lograr un diseño de calidad cuando hay demasiados modelos para tan poco espacio, ya que resulta difícil que todos quepan en la imagen”, explican.

Al igual que en las últimas ediciones, la tirada será de 4.000 ejemplares. La gerente de Apneef prevé “la venta de todos los calendarios, ya que se trata de una iniciativa consolidada en Eivissa y muy esperada por la población cada año”. Boned añade: “Este año el diseño me encanta, es muy creativo y original”.

Aunque los niños y niñas son los protagonistas indiscutibles del proyecto —algunos incluso aparecen en varias páginas—, también hay representación de adultos, en menor medida.

Los calendarios todavía no están disponibles, pero Boned confirma que “en breve saldrán a la venta en quioscos, además del restaurante Can Pau, la sede de Apneef, Hotel Pacha y otros comercios de la isla”.

La fuerza del color

En la presentación participó también Alba Pau, portavoz de la Fundación Pacha, encargada de inaugurar el acto. Pau reconoció que “el calendario es carísimo de producir, ya que el precio del papel ha subido mucho en los últimos tiempos”. Pese a ello, mantienen el mismo precio que la edición anterior: “Hay inflación en todo menos en este calendario”, bromeó. También señaló “la dificultad de llevar a cabo el proyecto en un mes con tanto trabajo como agosto”.

Pau adelantó que ya han comenzado “a trabajar en el próximo calendario con Apneef”, aunque sin desvelar detalles: “Esto es un no parar”, concluyó Boned.

“El diseño de este año destaca por la fuerza de los colores”, apunta Amador. La primera página incluye unas palabras de la reconocida abogada y política barcelonesa afincada en Eivissa, María Luisa Cava de Llano Carrió: “Esos niños nos enseñan que la vida no es igual para todos y se convierten para nosotros en maestros de ternura, sinceridad, autenticidad sin filtros, así como amor incondicional y desinteresado”.

El calendario contó, durante la sesión fotográfica, con la colaboración de la reconocida artista multidisciplinar Miranda Makaroff.

Las fotografías se realizaron en el restaurante Can Pau. Cada imagen ofrece una estampa distinta, aunque el colorido actúa como nexo común. Además, cada mes está representado con una tonalidad diferente. En febrero, por ejemplo, aparece un chico con marcas de besos de pintalabios en la mejilla, vestido con un llamativo traje amarillo y corbata violeta, que besa en la mejilla a una chica también vestida de amarillo.