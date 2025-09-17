Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atascado con la zódiac en la avenida de España

La tarde del lunes dejó una curiosa estampa en el centro de Vila. Un coche que remolcaba una zódiac quedó atascado al intentar doblar una esquina en la avenida de España, debido al tamaño de la embarcación y el ángulo de la curva, lo que provocó retenciones mientras el conductor maniobraba para intentar salir del atolladero.

