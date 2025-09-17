Alarma por el incendio de un coche frente a la residencia Can Blai en Santa Eulària
Las llamas generan una densa columna de humo negro y varias explosiones
Un coche ha comenzado a arder a primera hora de la mañana de este miércoles frente a la residencia y centro de día Can Blai en Santa Eulària. Los bomberos han recibido el aviso a las 7.15 horas. Hasta el lugar se han desplazado un cabo y dos bomberos en un camión bomba urbano pesado.
El incendio del vehículo ha originado varias explosiones, según han informado un testigo del suceso. El turismo se encontraba encima de la acera junto a un 'parking' cercano a la rotonda a la salida de Santa Eulària en dirección a Sant Carles y es Canar.
Los bomberos han extinguido el fuego en cuestión de minutos. Las llamas han generado una densa columna de humo negro. El turismo ha ardido por completo, sin afectar a ningún otro coche.
